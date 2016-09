Rungs mål er å knuse hele den norske OL-medaljefangsten

RIO DE JANEIRO: Vi sitter i «Village Plaza» rett ved utøverlandsbyen i Barra, Rio de Janeiro. Sarah Louise Rung fremstår rolig. Hun smiler.

Men bak smilet skjuler det seg en ekstrem vinner.

På denne tiden for åtte år siden ble hun lam fra livet og ned etter en mislykket ryggoperasjon. På denne tiden for fire år siden ble hun Norges Paralympics-dronning i London med to gull og to sølv.

Fakta: Norges medaljer de siste fire Paralympics Sydney 2000: 15 medaljer Athen 2004: 5 medaljer Beijing 2008: 7 medaljer London 2012: 8 medaljer

Og før lekene i Rio de Janeiro, med første øvelse torsdag, har hun satt seg et enda høyere mål. I løpet av halvannen uke skal Rung svømme hele syv distanser. Målet er medalje i fem av dem.

- Jeg har alltid et mål om å gjøre mesterskapene mine bedre enn de forrige. Jeg har lyst til at mesterskapet i Rio skal bli mitt beste i karrièren. Ikke bare med tanke på medaljer, men også ved at jeg gjør mine beste tider og setter rekorder. Jeg har satt meg mål om å ta fem medaljer. Det kan være det blir litt tøft, men jeg skal i hvert fall prøve, sier Rung.

Kan bli bedre enn Norges-OL-tropp

Når hun målet sitt her i Rio de Janeiro, vil det bety at hun på egenhånd har knust den norske OL-troppens medaljefangst. I OL forrige måned ble beholdningen fire bronsemedaljer.

Rung ler litt da hun får spørsmålet.

- Det er mange som sier det. Jeg har ikke tenkt så mye over det. Jeg tenker at OL var del én, og at Paralympics er del to. Så får vi se på den samlede medaljefangsten etter at Paralympics er over, sier hun.

Sjef for den norske Paralympics-troppen, Cato Zahl Pedersen, tror at Rung kan nå målet sitt om å gjøre det bedre enn i London.

- Jeg tror Sarah greier det hvis hun har alt på sin side. Det hun har vist av utvikling gjør det mulig å gjøre det bedre enn i London, men det finnes konkurrenter som vil si det samme. Det er gjort et godt treningsarbeid, men det det er mye som må klaffe, sier han.

Han vil ikke være med på at Norges ære som sommeridrettsnasjon står på spill.

- I vår boble tenker vi ikke på annet enn å prestere her i Paralympics. Etter det teller vi opp, og så blir det et nasjonsresultat. Æren står ikke og faller med resultatene her. Jeg vil ikke være med på at vi skal redde noe. Men vi har en inngang til dette der vi er opptatt av resultatene, og så er Olympiatoppen opptatt av totalen. Vi har et uttalt mål om samlet å gjøre det bedre enn i London, så får vi se, sier Pedersen.

En rekke medaljekandidater

I London-Paralympics ble det åtte norske medaljer: Tre gull, to sølv og tre bronse.

Norges tropp i Rio teller ikke mer enn 25 utøvere, men en rekke av dem regnes som medaljehåp.

Av norske medaljekandidater trekker idrettshistoriker Tom A. Schanke frem Sarah Louise Rung og Andreas Bjørnstad (svømming), Tommy Urhaug og Aida Husic Dahlen (bordtennis), Ann Cathrin Lübbe og Jens Lasse Dokkan (dressurridning), Birgit Skarstein (roing), Bjørnar Erikstad (seiling) samt trioen Aleksander Wang Hansen, Per Eugen Kristiansen og Marie Solberg (seling - sonar).

Men det er liten tvil om at hvordan Rung gjør det i bassenget vil bli svært avgjørende for Norges medaljefangst.

- Jeg er blitt en mye bedre utøver enn det jeg var før London, både på styrkerommet og i bassenget. Alt jeg gjør er mye mer profesjonelt, sier Rung.

- Nødvendig med tunge sesonger

Årene etter London har ikke bare handlet om triumfer og nye rekorder for Rung. Det har også vært perioder med motgang. Det tror hun har vært helt nødvendig.

- Når jeg nå ser at jeg er klar før Rio, tror jeg det har vært nødvendig å gå gjennom noen tunge sesonger, sier Rung.

Hun sier at Rio alltid har vært målet hun har jobbet frem mot. Om vi får se henne også i Tokyo om fire år, har hun ikke noe klart svar på foreløpig. Nå handler det om å prestere på topp akkurat når det gjelder som mest. Fire års knallhardt arbeid koker ned til noen dager her i Rio de Janeiro.

Første eksamen er 200 meter fri på mesterskapets første konkurransedag.

- Det er en av mine favorittøvelser. Jeg vant i London, og det ville betydd mye å forsvare den, sier Sarah Louise Rung.

Hun smiler. Går det som hun håper, blir det mange grunner til å smile i løpet av mesterskapet.