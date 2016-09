Russisk flagg provoserte, syklist mistet livet og Norge herjet i bassenget

Det dypeste av dem alle - lørdagens utforkjøring i landeveisrittet i klassen C4 som fikk fatale konsekvenser. Den iranske syklisten Bahman Golbarnezhad (48) døde som følge av skadene.

Han skal ha slått hodet i asfalten etter å ha mistet kontroll over sykkelen.

- Det er vanskelig for oss å meddele denne triste beskjeden. Han var en eksemplarisk paralympisk idrettsutøver, som med kjærlighet og energi, gjorde sitt beste for landet og for å gjøre oss alle stolte. Til syvende og sist ga han livet sitt for dette, skrev den iranske paralympiske komité i en pressemelding.

Heldigvis var det også gode minner fra sensommerens mesterskap i Brasil.

Rungs medaljedryss

Hun dro til Rio med et uttalt mål om å forbedre medaljefangsten fra London-lekene for fire år siden. Det klarte Stavanger-jenta, som imponerte med fem medaljer i Brasil.

- Målet mitt er å gjøre det bedre enn i London i 2012. Da tok jeg to gull og to sølv. Denne gang satser jeg på fem pallplasseringer, uttalte svømmeren til Aftenbladet før mesterskapet.

På lekenes første dag svømte hun inn til bronse på 200 meter fri med tiden 2.51.37 og tok dermed Norges første medalje.

Caroline Dokken Wendelborg/ NIF

Deretter ble det sølv på 50 meter butterfly, før hun natt til 11. september tok et overlegent gull på 100-meter bryst med tiden 1.44,94.

Fredag vant hun sin andre gullmedalje i 200 meter medley-finalen, med tiden 3.15,83, før hun fullførte målsettingen om fem Paralympics-medaljer med å ta bronse på 50-meter rygg.

26-åringen ble i 2008 lam fra livet og ned etter en operasjonssvikt.

Hedret venninnen med gull

Det ble et sterkt øyeblikk for norsk idrett og spesielt norsk hestesport da leddgiktrammede Ann Cathrin Lübbe (45) tok norsk gull i dressur sammen med hesten Donatello.

Det var ikke hvilken som helst hest.

Den tilhørte nemlig Mina Skogheim, som 18 år gammel mistet livet i en trafikkulykke i 2013. Lübbe var ridelærer for ungjenta, som hadde foreldrene som vitne til det rørende gullet i Rio.

NTB SCANPIX

- Mina er med på den medaljen. Det var det siste jeg sa i dag før jeg red inn: «Mina, nå er det vår tur. Nå gjør vi så godt vi kan». Hun blir jo med uansett, sa en rørt Lübbe, som vant sitt første gull i Paralympics siden 2004 og som senere i årets mesterskap tok sølv i frisstildelen i dressurridning.

Paralympics-tidene som knuste OL-utøverne

Algeriske Abdellaif Baka kunne juble for gull på 1500 meter med sin tid 3.48,29 og tok med det gull i sitt andre Paralympics på rad.

Broren Fouad Baka løp inn til 4.plass med tiden 3.49,59 på Maracanã - en tid som faktisk ville holdt til gull i de olympiske lekene på samme bane en måned tidligere.

Den amerikanske OL-vinneren Matthew Centrowitz Jr. løp nemlig inn på tre minutter og 50 sekunder i den historisk trege tiden, som ikke hadde gått saktere siden OL i Los Angeles i 1932.

Baka-brødrene løp i klassen for synshemmede og det var etopiske Tamira Demisse (sølv) og Henry Kirwa fra Kenya (bronse) som tok de andre medaljene i løpet.

Ukjent norsk svømmekomet presenterte seg

Hadde du hørt om Andreas Bjørnstad før denne sommeren? Neppe.

Men 19-åringen fra Svelvik viste at Norge har flere gode svømmere enn Sarah Louise Rung i Paralympics. I sitt første paralympiske mesterskap svømte debutanten inn til bronse på 400 meter fri med tiden 4.53,61. Det var personlig rekord.

- Dette vet jeg ikke helt hvor kom fra. Det er helt sykt. Jeg klinte til etter 250 meter, og da falt de jeg kjempet ved av med av. I dag klaffet alt, sa en tydelig rørt Bjørnstad, som hadde familie og bestekompisen på tribunen.

Utrøstelig knuste hun racketen

Dessverre er det ikke bare seier og suksess man husker fra mesterskap. Ofte er det nedturene man aldri glemmer. Synet av et gråtende, norsk medaljehåp i bordtennis brente seg fast i minnet.

Etter tap i første kamp var kun seier godt nok for Aida Husic Dahlen mot Josephine Medina, men etter en jevn match ble det tap og Dahlen kastet rasende racketen og et håndkle i bakken, før hun i flere minutter satt fremoverlent og gråt.

- Det var den verste følelsen du kan ha. Jeg gikk gjennom det samme i London. Det var de samme spillerne jeg møtte da, og da gikk det samme vei, så det er veldig skuffende at jeg ikke klarer å gjøre det bedre nå, sa Dahlen.

NTB scanpix

Hun ble født med én fot og én underarm og etterlatt på fødestua i Sarajevo i gamle Jugoslavia, en høstdag i 1990. Tre år gammel og bosatt på et rehabiliteringssenter i Montenegro, ble hun adoptert til Norge.

Vurderte å avslutte livet etter Rio

En av utøverne som fikk mest oppmerksomhet var belgiske rullestolsprinteren Marieke Vervoort. I 2008 signerte hun papirer som gjør at hun kan avslutte livet sitt.

AP/NTB SCANPIX

Det vurderte hun å gjøre etter årets mesterskap.

- Alle ser meg lykkelig med gullmedaljen, men de ser ikke den mørke siden. Jeg kan ha enorme smerter. Noen ganger sover jeg bare ti minutter om nettene, uttalte Vervoort tidligere i år.

Vervoort ønsket å belyse sidene om aktiv dødshjelp. Eutanasi er en form for aktiv dødshjelp som innebærer at legen gir pasienten en dødbringende injeksjon. Siden 2002 har det vært lovlig i Belgia og er lovlig også i Luxembourg og Nederland.

- Jeg frykter ikke lenger døden. Jeg ser på det som en operasjon, der du sovner og aldri våkner igjen. Jeg vil ikke lide når jeg dør. Jeg vil at det skal skje på en fredfull måte, med folkene jeg er glad i rundt meg, sier hun.

Vervoort tok gull på 400-meter og tok dermed sitt tredje paralmpiske gull i karrieren.

Ble kastet ut av OL

Til slutt en nærmest komisk situasjon fra åpningsseremonien, der Andrei Fomochkin i den hviterussiske delegasjonen ble kastet ut etter å provosert med et russisk flagg.

De russiske utøverne var utestengt fra de paralympiske lekene i Rio, noe som høstet kritikk fra Hviterusslands paralympiske komité i forkant av mesterskapet.

Under åpningsseremonien kunne man altså skimte en hviterussisk delegat som marsjerte inn på Maracaña med et russisk flagg hevet over hodet.

Det falt ikke i god smak hos den internasjonale paralympiske komité (IPC), som advarte Hviterussland mot liknende protester eller støtte til Russland senere i mesterskapet.

Fomochkin ble fratatt sin akkreditering som følge av stuntet.