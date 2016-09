RIO DE JANEIRO/OSLO: Den norske singelsculler-roeren hadde forhåpninger om medalje i Paralympics-finalen i Rio de Janeiro.

Hun hang godt med halvveis, men den siste halvdelen mistet hun kontakten til trioen Rachel Morris (Storbritannia), Lili Wang (Kina) og Moran Samuel (Israel) som stakk av med medaljene.

Skarstein rodde i mål til en fjerdeplass, litt over 11 sekunder bak gullvinner Rachel Morris.

Utslitt

Da hun passerte målstreken, sank hun sammen i båten. Men det handlet ikke først og fremst om skuffelse. Det handlet om at hun var totalt utslitt.

- Jeg hadde så vondt i hele kroppen. Jeg ga alt. Jeg var helt tom og greide ikke å reise meg, fordi jeg var så sliten. Jeg hadde bare lyst til å kaste opp, synke sammen og få luft, sier Skarstein.

Hun puster tungt. Først hadde hun problemer med å i det hele tatt komme seg bort til brygga for å snakke med media. Armene var helt utkjørt.

Caroline Dokken Wendelborg / NIF

- Gjorde det jeg kunne

Skarstein hadde håp om medalje. De tre foregående verdensmesterskapene har resultert i gull, sølv og bronse. Men i Paralympics-finalen var hun akkurat ikke sterk nok.

- De andre klarte å være hakket bedre enn meg i detaljene. De gjorde det lille ekstra som gjorde at de gikk helt til topps i dag. Det er små marginer, og alt må klaffe og være riktig for at det skal gå. Der hadde jeg litt å hente i dag. Men jeg ligger absolutt og vaker i toppen. Det er fullt mulig å slå tilbake neste sesong, sier Skarstein.

Hun graver seg ikke ned over at medaljen glapp.

– Jeg gjorde det jeg kunne, og i dag var det godt nok til fjerdeplass. Jeg skulle ønske at det var godt nok til medalje, men fjerdeplass er egentlig en ganske bra plassering totalt sett, sier hun.

- Fire fantastiske år

Birgit Skarstein tok sitt første rotak etter Paralympics i London for fire år siden. Siden har hun viet livet sitt til roing.

Før lekene har hun blokkert ut alt som kunne virke forstyrrende på forberedelsene. Hun har ofret tid med familie og venner.

På spørsmål om det har vært verdt det, er Skarstein klokkeklar:

- Det er verdt det. Det er ikke bare dette vi er her for. Det er det som skjer hver dag. Det er å få lov til å konkurrere rundt i verden, det å få lov til å få sette seg høye mål og jobbe for dem av hele sitt hjerte sammen med et fantastisk støtteapparat og lag. Det er veien som er målet. Det er absolutt ikke fire bortkastede år. Det er fire fantastiske år som kanskje legger grunnlaget for fire nye, fastslår Skarstein.

På tribunen var en stor gjeng med familie og venner på plass for å heie Skarstein frem. Norske flagg var ikke vanskelig å få øye på.

- Jeg gleder meg veldig til å se familie, venner og kollegaer og bare være litt vanlig igjen, smiler Skarstein.

Også fra rolandslaget har Skarstein fått mye støtte. Kjetil Borch, bronsevinner i OL, sa til henne dagen før søndagens finale at «vi er med i båten alle sammen».

– Nå skal hun få lov til å evaluere selv, men hun er nummer fire i verden og det er sinnssykt bra. Vi kommer til å se mye til Birgit fremover, sier Olaf Tufte til NTB.

– Noe å bygge videre på

Cato Zahl Pedersen, som har ansvaret for den norske Paralympics-troppen i Rio de Janeiro, mener Skarstein kan bruke bildene fra løpet som motivasjon mot neste Paralympics.

– Det er absolutt noe å bygge videre på, både fysisk og mentalt. Akkurat nå er det bare vondt, fysisk. Jeg har jobbet for medalje, men jeg ser at jeg ikke er så langt unna. Man er nødt til å ha dagen, og jeg vet om ting jeg kan gjøre bedre. Man må ha full klaff for å ta medalje, sier Birgit Skarstein selv.

Lekene i Rio de Janeiro var hennes første Paralympics. Åtte år etter at hun ble lam fra livet og ned etter en sykehustabbe, og fire år etter at hun ble så begeistret over lekene i London at hun bestemte seg for at at hun selv ville være med som deltaker.

- Det interne presset er kanskje størst, det jeg legger på meg selv for å realisere det jeg har jobbet så hardt for. Samtidig blir jeg veldig ydmyk over å få lov til å være her, og få lov til å jobbe så hardt for det jeg tror på og drømmene jeg har sammen med så mange bra folk. Det er tøft. Har du klart deg gjennom et forsøk og en finale, og får en fjerdeplass, da tåler du hva som helst. Hvilken som helst bedriftsprestasjon blir «piece of cake» etter å ha vært gjennom det her, ler Skarstein.

Hun har markert seg som en forkjemper for para-idretten.

- Vi som er her gjør en viktig jobb. Vi viser hva paralympisk idrett er, at det er beintøft, at det meste er mulig å oppnå om man jobber hardt for det og at det handler om å sette seg mål og stå på hver eneste dag for å nå dem.

- Jeg tror vi er nødt til å være med og fortelle hva Paralympics dreier seg om, og det er jeg veldig glad for at jeg får være med på. Det er ikke tullball, det vi holder på med. Det er rett og slett blodseriøst. Nå står jeg og spytter blod her, sier Birgit Skarstein.

Som nå omsider kan puste ut og kose seg med sine nærmeste. Paralympics er over for denne gang, men som hun sier:

- Vi ses vel i Tokyo om fire år?

Resultater:

1. Rachel Morris (Storbritannia) 5:13.69

2. Lili Wang (Kina) 5:16.65

3. Moran Samuel (Israel) 5:17.46

4. Birgit Skarstein (Norge) 5:25.04