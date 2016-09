Skarstein klar for finale: - Deilig å kjenne at jeg kan

RIO DE JANEIRO: Birgit Skarstein trengte to forsøk på å kvalifisere seg til rofinalen i Paralympics.

På fredag kostet en tabbe i starten av løpet henne dyrt. Men i lørdagens oppsamlingsheat var det ingen tvil. Skarstein knuste konkurrentene og rodde først over målstreken på tiden 5.28.28.

Etter løpet var det en smørblid Birgit Skarstein som satte ord på løpet.

- Ting klaffet bedre i dag. Jeg fikk realisert mer av mitt potensial. Det var et tøft, men bra løp. Taktikken vi la i forkant fungerte veldig bra. Det var veldig deilig å få en utblåsning og kjenne på at jeg kan, sier hun.

- Fordel med ekstra løp

Hun tror det kan være en fordel at hun måtte gjennom et ekstra heat for å kvalifisere seg for finalen.

- Jeg tror det var en fordel å ha et løp i dag for å få en gjennomkjøring til. Paralympics er spesielt. Det er tøffere, det er mer styr på start og mer greier før, rundt og etter. Det å få en ekstra gjennomkjøring på det ser jeg bare på som en fordel, sier Skarstein.

Nå har hun store forventninger til søndagens finale.

- Jeg er veldig spent på morgendagen. Jeg tror det blir knallbra. Det er tett i toppen, og marginene må være på sin side for å at jeg skal kunne lykkes så godt jeg kan, sier hun.

- Kan konkurrere mot de beste

Inn mot lørdagens løp jobbet hun hardt for å rette opp i feilen hun gjorde i begynnelsen av forsøksheatet fredag. Da møtte hun ikke et vindkast godt nok. Farten ble bremset.

- Starten i dag var en helt annen enn i går. Vi har jobbet med de tingene som ikke fungerte optimalt da. I dag løste jeg oppgaven bra, sier hun.

- Jeg er absolutt kapabel til å konkurrere mot de beste. Det handler om å gjøre alt riktig. Det nivået her tillater ikke å gjøre feil som jeg gjorde i starten i går. Gjør du en sånn tabbe, er du ute med en gang, fortsetter Skarstein.

På tribunen var en fanskare fra Norge på plass. De vil også være på plass søndag. Da er Skarstein blant favorittene. Tiden frem mot finalen handler om å spise, hvile og visualisere for å stille best mulig forberedt.

- Alle i finalen er kapable til å ta medaljer, sier Birgit Skarstein.