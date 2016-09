Skarstein om tabben: - Det er ikke fisking vi driver med

RIO DE JANEIRO: Birgit Skarstein er et av Norges store medaljehåp i Paralympics i Rio de Janeiro.

Under forsøksheatet fredag nådde hun imidlertid ikke helt opp. Wang Lili fra Kina vant heatet knepent foran israelske Moran Samuel, og sikret seg med det plass i finalen.

Skarstein rodde inn til tredjeplass, og må derfor ut i et oppsamlingsheat lørdag for å kvalifisere seg for søndagens rofinale.

- Et skikkelig jobbeløp

Rett etter forsøksheatet kunne Skarstein fortelle at en tabbe i starten av løpet kostet henne muligheten til å kjempe om seieren.

- Det var et tøft løp. Et skikkelig jobbeløp. Jeg tok et vindkast i starten som jeg ikke traff godt nok. Jeg ble slått inn i den ene bøyrekken og mistet helt farten. Det er ikke fisking vi driver med, det er roing, sier Skarstein mens hun puster tungt.

Hun mener at det kan være en fordel å ro et ekstra løp før en eventuell finale.

- Jeg tenker at det kan være en fordel å få en gjennomkjøring til. Det blir en tøff oppsamling, men jeg vet at jeg kan gjøre dette veldig bra, sier Skarstein.

I oppsamlingsheatet må hun unngå å bli tatt av vinden.

- Jeg skal møte vinden bedre. Og jeg skal være hakket mer offensiv fra start. Jeg vet hva jeg har å gå på for å gjøre det bedre. Det hadde vært verre å gå ut herfra uten å ha noe å forbedre, smiler hun.

Oppsamlingsheatene avvikles lørdag ettermiddag norsk tid, og det skal deles ut fire plasser i søndagens finale.