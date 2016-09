Trykker Paralympics-vinneren (15) til sitt bryst etter denne gangster-entréen

Finn våre saker om de norske paralympierne nederst i denne artikkelen.

Paralympics er godt i gang i Rio de Janeiro, og mange gullmedaljer er allerede delt ut etter fantastiske idrettsprestasjoner.

I Storbritannia er det mange som har trykket 15 år gamle Ellie Robinson til sitt bryst. Ikke bare vant hun gullmedaljen 50 meter butterfly og satte ny paralympisk rekord med tiden 35,58 sekunder. Også entréen hennes da hun kom inn til bassenget i finalen var det mange som fant glede i.

- Fantastisk jobb av Ellie Robinson. Gullmedalje på 50m butterfly i Rio. Jeg har en ny helt, skrev TV-personligheten Gabby Logan på Twitter.

BBCs Caroline Rigby lot seg også imponere.

«Bare 15 år og plukker opp et Paralympics-gull i skoleferien. Godt jobbet, Ellie Robinson», skrev hun, og la ved videoen som mange har delt på sosiale medier.

Med en jakke som når henne til godt nedpå leggene, og med hetten over hodet og godt ned i ansiktet, strekker hun armene ut til siden som en ekte gangster.

Hos Daily Mail – Englands største nettavis – var hun toppoppslag, og flere andre medier har skrevet om både gullmedaljen og entréen.

På skolen – Northampton High School – satt skolevennene hennes naturligvis med og fulgte henne i Rio. I en video de har lagt ut på Twitter sitter studenter og lærere og følger henne i kvalifiseringen.

Etter seieren skriver den «Wow, Ellie Robinson paralympisk mester. Så stolte. En fantastisk prestasjon».

- Jeg må fortsatt seg meg om for å sjekke at jeg faktisk vant, det føles så rart. Jeg ga alt og fikk til maksimalt, sa hun til Channel 4 etter at gullet var sikret.

SERGIO MORAES

Satte tidlig verdensrekord

Robinson deltar i en av klassene for kortvokste, og ble i 2012 diagnostisert med hoftesykdommen Perthes.

Hun hadde svømt siden hun var fire år gammel, men sluttet da hun fikk diagnosen. Behandling av fysioterapeut gjorde at hun kunne komme tilbake i bassenget.

I sin første finale i et internasjonalt parastevne satte Robinson verdensrekord på 100 meter butterfly i april 2015, skriver Northampton Chronicle and Echo. Da hadde hun kun vært konkurransesvømmer i to år.

- At noen som er så ung og kun har svømt konkurranser i 2,5 år setter verdensrekord er utrolig. Forhåpentligvis vil prestasjonene hennes inspirere andre med funksjonshemninger til å begynne med svømming, sa Graeme Wilson, leder The Norhamptonshire Sport.