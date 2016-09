Tufte om Skarsteins fjerdeplass: – Sinnssykt bra

Birgit Skarstein måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen i roing singlesculler-finalen i Paralympics søndag. Olaf Tufte er sikker på at det norske folk vil se mye til roeren framover.

Storbritannia gikk til topps i finalen, vel elleve sekunder ned til Skarstein i nærmest vindstille forhold.

Skarstein selv var godt fornøyd med fjerdeplassen i finalen.

– Det var tøft, men det var verdt det harde arbeidet de siste fire årene, sa hun til NTB etter målgang.

Olaf Tufte, som kan se tilbake på til sammen fire OL-medaljer, var meget imponert over Skarsteins fjerdeplass.

– Nå skal hun få lov til å evaluere selv, men hun er nummer fire i verden og det er sinnssykt bra, sa han til NTB.

Jobbet målrettet

Han la til at det i flatt vann i Paralympics-finalen ble avgjort på hvem som var den sterkeste roeren. Han mener Skarstein bør jobbe med frekvensen i roingen inn mot vinteren.

– Vi kommer til å se mye til Birgit framover, fortalte han og la til at 27-åringen, som kun har rodd på toppnivå i fire år, har jobbet vanvittig strukturert og målrettet inn mot Paralympics.

Tufte sa at Skarstein i likhet med han selv har mange andre ting å tenke på ved siden av roingen. Det har også vært viktig å jobbe med inn mot Paralympics.

– Hun har jobbet med ikke å ha for mange jern i ilden, sa han og la til at det absolutt ikke vil være vanskelig for henne å motivere seg til neste Paralympics etter en fjerdeplass.

– Den kommer til å ligge å kverne i fire år.

Suveren Morris

Storbritannia tok seieren ved Rachel Morris. Hun vant meget lett og hadde vel elleve sekunder ned til den norske jenta.

Skarstein fikk allerede i første heat fredag føle på den tøffe konkurransen. Hun fikk problemer med vinden ut fra start og klarte ikke å kvalifisere seg direkte til finalen. Lørdag gikk det langt bedre, og hun vant sitt oppsamlingsheat enkelt.

I et intervju med NTB før mesterskapet startet, sa Skarstein at nivået er høyt, men at en plass på pallen var innenfor rekkevidde.

Det er bare fire år siden Birgit Skarstein begynte med roing på toppnivå. I 2014 ble hun verdensmester i sin klasse.

I 2015 ble det bronsemedalje på levangerjenta.

