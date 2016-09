Urhaugs finaledrøm knust: - Han var bedre enn meg

Urhaug tapte semifinalen mot kinesiske Cao Ningning og må nøye seg med spill om bronsen i bordtennis i Paralympics.

Alle settene endte med 11-9 til den kinesiske spilleren. Det betyr at Tommy Urhaug, som vant over samme spiller og tok gullet under Paralympics i London for fire år siden, møter serbiske Mitar Palikuca i bronsekampen mandag.

– Jeg føler at jeg gjorde en grei kamp, men jeg vet at skal jeg slå kineseren, så må jeg være helt på topp. Jeg klarte ikke å få ut mitt aller beste i denne kampen, særlig på det taktiske, og da er motstanderen min veldig sikker og god, sier Urhaug til NTB.

Den norske spilleren følte han ble for passiv i søndagens semifinale.

– Jeg var litt på etterskudd hele tiden. Da jeg angrep, så ble jeg for snill, så han fikk styre meg mer enn jeg klarte å styre ham. Han fikk overtaket.

Jevne kamper

Sist gang de to møttes, var i kvartfinalen i VM for to år siden. Det var også en veldig jevn kamp, som Urhaug til slutt vant.

– Vi spiller alltid jevne kamper, og de to første settene kunne ha gått min vei. Marginene var ikke på min side i dag, sier Urhaug.

Motstanderen i mandagens bronsekamp, Mitar Palikuca, er en spiller som Urhaug kjenner veldig godt.

Passer meg bra

– Vi har møttes mange ganger i EM-sammenheng, og vi kjenner hverandre godt. Han har en helt annen spillestil, litt mer passiv og defensiv, og jeg må gjøre mer av jobben. Det passer meg egentlig greit, men det er en spiller som gjør få feil, sier Urhaug til NTB

Nå skal han bruke ettermiddagen til å lade opp til mandagens dyst.

I kvartfinalen tidligere på dagen slo han Cheng Chih-ming 3-1. Nordmannen tapte første sett 9-11, men slo tilbake med 11-5 i det påfølgende over sin taiwanske motstander.

I tredje sett festet han overtaket i kvartfinalen med 11-9, mens han sikret semifinaleplass med samme sifre i sett nummer fire. (©NTB)