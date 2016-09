Urhaugs medaljedrøm knust: Mener dommeren burde gitt motstanderen advarsel for oppførselen

TOMMY URHAUG - MITAR LAKICUKA 1-3

RIO DE JANEIRO: Tommy Urhaug fikk en glimrende start på bronsefinalen, men den serbiske motstanderen slo knallhardt tilbake og vant 3-1.

Urhaug kunne gått opp til 2-0, men til slutt trakk han det korteste strået etter et nervepirrende set. Det mener Urhaug ble vendepunktet i kampen.

- Jeg hadde et veldig bra første set, og så skal jeg ha det andre settet. Jeg følte at det var mitt. Men han hadde marginene med seg og fikk de avgjørende ballene. Hadde jeg fått 2-0 der, ville det blitt en helt annen kamp. Jeg greide ikke helt å komme opp igjen på nivået etter det, sier Urhaug.

- Slitekamp

- Han endret litt taktikk. Jeg visste at første settet kom til å bli litt mitt spill, og at de så kom til å lukke spillet for å hindre meg fra å angripe med mine styrker. Det klarte de bra. Det gjorde at det ble et helt annet spill, og da slet jeg litt med å komme inn i kampen igjen og få knekket den koden. Det ble en veldig slitematch etter første settet, fortsetter han.

Urhaug graver seg ikke ned over at medaljen glapp.

- Jeg er ikke veldig skuffet. Det er selvfølgelig kjipt å havne utenfor pallen, men sånn som sesongen min har vært så langt i år visste jeg at jeg måtte jobbe veldig for å få medalje. Jeg føler at jeg har gjort et bra forsøk, og jeg har vært med og kjempet helt til siste ball. Da kan jeg ikke gjøre noe mer, fastslår Urhaug.

Femte Paralympics

Urhaug har deltatt i samtlige Paralympics siden Sydney i 2000. I Beijing i 2008 ble det bronse. Og i London for fire år siden greide han det helt store: Da gjennomførte han en av tidenes største paralympiske prestasjoner i den norske idrettshistorien med gull.

I finalen i London beseiret han kinesiske Cao Ningning. Mot samme motstander måtte han søndag gi tapt i semifinalen.

Dermed ble det bronsefinale mot Lakicuka. Den serbiske spilleren var svært høylytt underveis i kampen.

- Han er aggressiv i attituden. Spillemessig er han generelt veldig passiv, selv om han var litt mer offensiv i dag enn det jeg forventet, sier Urhaug.

- Burde kanskje fått en advarsel

På spørsmål fra Dagbladet om hva han tenker om motstanderens oppførsel under kampen, svarer Urhaug:

- Det påvirker meg ikke, fordi jeg er vant til at det er sånn det er. Det får han bare gjøre. Det er hans måte å jobbe på, og eventuelt prøve å psyke meg ut. Han kunne godt vært litt roligere. Det er opp til dommerne å vurdere, men han burde kanskje fått en advarsel på å roe litt ned. Men dommerne sa det var greit, og da bruker jeg ikke noe energi på det, sier Urhaug.

- Det var bra lyd, men det skal vi være forberedt på. Det er det om vi møter Serbia, Kina eller andre. Det er vi vant til, så det skal vi takle. Jeg føler ikke at Tommy lot seg påvirke, sier trener Jan Bergersen.

Urhaug har vært med lenge. Det blir mye reising og tid borte fra familien. Hvis han stiller i Tokyo om fire år, vil han være 40 år.

- Hva tenker du om fremtiden?

- Det vet jeg veldig lite om nå. Jeg får se hva jeg gjør. Nå skal jeg ha litt fri, evaluere litt og se om det er motivasjon, lyst og ikke minst økonomi til å fortsette litt til. Jeg spiller ut sesongen og tar et par turneringer til, og så evaluerer jeg på nyåret, sier Urhaug.