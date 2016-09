Utrøstelig Aida Dahlen da medalje-drømmen ble knust: - Den verste følelsen du kan ha

RIO DE JANEIRO: Kampen svingte i alle retninger. Det var nervepirrende. Men til slutt sto Aida Husic Dahlen igjen som taper i kampen mot Josephine Medina.

Dermed er Paralympics over for denne gang for Dahlen. Hun drømte om medalje. Men på to kamper er det blitt to tap, og Norge har ingen representant under sluttspillet i bordtennis for damer.

Etter å ha tapt den avgjørende ballen, kastet hun racketen og et håndkle i bakken i frustrasjon. Hun kom med noen gloser. Så tok følelsene overhånd.

Den sterke historien om Aida Dahlen: Norges gullhåp ble født med én arm og ett bein. Så ble hun etterlatt på fødestua

Utrøstelig

I flere minutter satt hun fremoverlent og gråtende på en stol. Hun ble trøstet av sin mentale trener Istvan Moldovan. Etter hvert kom hun seg noen meter bort mot intervjusonen, der et NRK-team sto klart.

Men hun måtte ta seg enda en time out før hun var klar til å forklare hva som gikk gjennom hodet hennes foran kamera. Lidelsen sto skrevet i ansiktet hennes mens et mannsterkt støtteapparat kom med trøstende ord.

Aida Dahlen vurderte også å gå i garderoben, men til slutt fikk hun samlet seg nok til å la seg intervjue av NRK.

- Elendig, er Aida Dahlens første reaksjon da hun til slutt kommer bort til skrivende presse.

Det er tydelig at skuffelsen er enorm. Øynene er tårevåte. Fire års knallhardt arbeid inn mot lekene i Rio de Janeiro føles akkurat nå forgjeves.

- Veldig skuffende

Hun forsøker å beskrive følelsen hun satt med da nederlaget var et faktum.

- Det var den verste følelsen du kan ha. Jeg gikk gjennom det samme i London. Det var de samme spillerne jeg møtte da, og da gikk det samme vei, så det er veldig skuffende at jeg ikke klarer å gjøre det bedre nå, sier Dahlen.

- Jeg ble veldig skuffet, og sa til Istvan at jeg følte at jeg ikke hadde gjort jobben godt nok og at jeg ikke klarte å finne løsninger på ting. Jeg tok meg bare i å bli irritert hver gang jeg bommet. Jeg kom ikke videre, og da følte jeg at alt jeg har jobbet med var bortkastet. Det var ikke godt nok, sier Aida Dahlen om minuttene etter at kampen var avgjort.

Også i London hadde hun medaljeambisjoner. Da ble det femteplass. Hun har tidligere slitt med at temperamentet tar overhånd, og har sammen med sin mentale trener jobbet knallhardt for å bevare roen under kamper.

- Jeg føler jeg er blitt mye bedre på alt. Men så blir dette for stort for meg. Da kommer nervene, og så går det ikke, forklarer Aida Dahlen.

- Visste ikke hva jeg skulle gjøre

I skjebnekampen mot Medina fikk hun en frykelig start og ble overkjørt i første sett. Men så snudde hun med å vinne to sett på rad. Momentumet var snudd til Dahlens fordel, men Medina slo likevel tilbake. Det hele skulle avgjøres med et siste, avgjørende sett.

Underveis i kampen var Aida Dahlen et fyrverkeri av følelser. I hver spillepause gikk hun bort for å snakke med Istvan Moldovan. Hun fikk veiledning. Hun fikk klemmer. Men da det gjaldt som mest, i det siste settet, sviktet hun.

Mot slutten av kampen følte hun seg rådvill.

- Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg følte at jeg ikke hadde noe mer å komme med. Da ble det ikke godt nok, sier Dahlen.

Fått med deg denne? Mina (18) døde i trafikken. Nå lever drømmene hennes videre i Rio

Skal i tenkeboksen etter Rio

Hun forklarer at hun lot seg distrahere. Hun har spilt en rekke store mesterskap tidligere, hun har vunnet EM, men Paralympics er likevel noe annet. Størrelsen på mesterskapet kan ikke sammenlignes med det hun er vant med.

- Da jeg kom inn her visste jeg ikke at jeg skulle spille på TV-bord. Da måtte jeg tilpasse det. Og så er det mange folk rundt. Det blir press. Jeg klarte ikke å takle det godt nok, sier Aida Dahlen.

- Nå er det fire år til neste Paralympics. Du skal vel slå kraftig tilbake der?

Aida Dahlen ler litt. Hun puster ut. Så svarer hun:

- Vi får se. Jeg må tenke meg om etter Rio og se hva jeg bestemmer meg for, så kommer jeg tilbake til dere.

Hun forsvinner ut av intervjusonen. Paralympics er over. Drømmen er knust for denne gang.