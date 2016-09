Vant gull 15 år etter at alle trodde han skulle dø

Olympiastadion i Rio har en spesiell betydning for den tidligere Formel 1-føreren Alex Zanardi. Like ved lå Indycar-banen hvor han vant sin første pole position i 1996. Han vant aldri på banen den gangen, men tilbake i området 20 år senere, ble det sist onsdag gullmedalje. Torsdag fulgte han opp med sølvmedalje.

Men livet har endret seg drastisk i løpet av disse 20 årene. Han konkurrerer i en helt annen sport i dag.

Mauro Pimentel, AP

Den populære italieneren hadde akkurat kjørt ut av pitstopen på Lausitzring-banen i 2001 da han mistet kontrollen over bilen og spant ut på banen. Der ble han truffet av en annen Formel 1-bil. Krasjen i nesten 300 km/t ble en av de mest voldsomme i bilsportens historie, og Zanardi fikk store skader.

NTB SCANPIX

Hjertet stoppet sju ganger

Det så lenge ut som livet ikke sto til å redde, og hjertet stoppet sju ganger i løpet av timene etter ulykken. I 50 minutter hadde han mindre enn en liten blod i kroppen. Legene reddet livet til italieneren, men beina hadde så store skader at de måtte amputeres over kneet.

Men lysten til å konkurrere på øverste nivå forsvant ikke med den forferdelige ulykken. 11 år senere var han en av de store stjernene i Paralympics i London med sine to medaljer. Nå er det i håndsykling han konkurrerer.

NTB SCANPIX

Takket Gud

For to dager siden, nesten på dagen 15 år etter ulykken som nær kostet han livet, tok han sin tredje paralympiske gullmedalje, skriver Herald Sun. Øvelsen var 20 kilometer tempo med håndsykkel, og italieneren var med 2,72 sekunder, etter å ha ligget bak halvveis i løpet.

- Jeg takker vanligvis ikke Gud for slike ting, fordi jeg tror at han har andre ting å tenke på. Men denne dagen er så spesiell at jeg måtte se til himmelen og takke han. Jeg føler meg veldig heldig, livet mitt er priviligert, sa han ifølge NBC Sports.

Torsdag nådde han nesten til topps i landeveisrittet, men det ble til slutt en sølvmedalje bak Ernst van Dyk fra Sør-Afrika.

NTB SCANPIX

I tillegg til de tre gullmedaljene har han et sølv fra London i 2012, og åtte verdensmesterskapstitler. Han har en ny mulighet til å pynte på statistikken under lagstafetten fredag.

Zanardi har i tillegg gjort comeback i spesialtilpassede biler, også i Formel 1.