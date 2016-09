Her går det nesten galt i 320 km/t: - Dette er ikke bra i det hele tatt

Se video av hendelsen øverst i saken

Under Formel 1-runden i Singapore i helga ble det plutselig spennende utover resultatlisten også.

For nå vil lederne i Formel 1 etterforske hva som skjedde, da en av banemannskapene befant seg på banen mens løpet foregikk.

Plukket rester etter kræsj

Bildene viser at bilene kommer i skyhøy fart, 320 kilometer i timen, og at mannen i den oransje arbeidsdressen må løpe unna for å være sikker på å unngå å bli truffet.

Hendelsen kom etter at Nico Hulkenberg hadde kræsjet, og sikkerhetsbilen måtte ut på banen. Da må Formel 1-førerne legge seg bak den mens det sikkerhetstiltakene på banen oppdateres. Banemannen som vises i bildet i videoen drev og plukket opp rester etter kræsjen, da sikkerhetsbilen allerede hadde latt konkurransen fortsette.

Nico Rosberg lå i front da mannen måtte løpe ut av banen.

- Vi forventet ikke at løpet skulle fortsette så raskt

- Det var nære på. Vi forventet ikke at løpet skulle fortsette så raskt, og det gjorde vel ikke han heller. Han kom seg unna i tide, men vi måtte ta det litt rolig der, sier Rosberg ifølge den Singapore-baserte New Paper.

Ifølge avisen skal omstarten ha skjedd ganske plutselig med tanke på alle restene som lå igjen etter kræsjen.

- Dette er ikke bra i det hele tatt. her er det en misforståelse. Enten skulle det vært en runde til med sikkerhetsbilen, eller så skulle han aldri ha vært der ute på banen, sa Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen.

- Veldig farlig

Mercedes-sjef Toto Wolff sa dette etter hendelsen, ifølge The Guardian:

- Det var veldig farlig. Jeg er veldig glad noen ikke endte opp med å bli skadet, sa Wolff.

Banemannskapet var ikke det eneste som nesten ble påkjørt på banen i Singapore denne helga. Dagen før den alvorlige hendelsen dukket en stor øgle opp i banen, og ble nesten påkjørt av en av bilene.

- Det er en stor øgle på banen. Jeg kødder ikke, skal Red Bull-sjåfør Max Verstappen ha ropt ut på radioen ifølge The Guardian.

Nico Rosberg vant Singapore Grand Prix, foran Daniel Ricciardo og Lewis Hamilton. Rosberg har dermed åtte poeng å gå på i sammendraget til Hamilton.

Neste løp er i Malaysia første helga i oktober.