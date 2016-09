Carlsen lekte seg i OL-starten

Norge tok dermed sin annen lagseier på rad. Der Wales ble slått 3-1 uten Carlsen fredag, ble det 2,5-1,5 mot Bangladesh dagen etter.

Carlsen og Aryan Tari vant begge sine partier med hvite brikker. For Jon Ludvig Hammer ble det remis, mens Frode Urkedal måtte tåle å gå på et tap.

Ifølge Matt & Patt kom Carlsen med et helt nytt åpningstrekk i møtet med Enamul Hossain. Det skal være første gang at den norske verdensmesteren har brukt akkurat dette angrepstrekket i en åpning i et turneringsparti.

Carlsen var i en klasse for seg og vant partiet etter litt under tre timer og 33 trekk.

Sjakk-OL spilles i den aserbajdsjanske hovedstaden Baku. (©NTB)