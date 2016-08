Fryktløs Carlsen før VM-kampen: - Jeg kommer til å vinne

Lett slentrende, av og til med en likegyldig mine, noen ganger saklig og atter andre ganger med smilet på lur, svarte han på hva norske medier ville vite en knapp uke før sjakk OL i Baku og to måneder før høstens store batalje i New York.

Enig i favorittstempel

11 november setter Magnus Carlsen seg til et sjakkbrett nederst på Manhattan. På andre siden av bordet sitter russeren Sergeij Karjakin. Det er snakk om VM-match. Carlsen skal forsvare tittelen for andre gang.

- Hvis jeg er på topp og er topp forberedt kommer jeg til å vinne uansett, sier Magnus Carlsen til Aftenposten.

Han vil ikke snakke seg bort fra favorittstempelet, men legger inn et bittelite forbehold.

- Jeg er helt enig med dem som sier jeg er favoritt. Jeg har jo vunnet alle turneringer i år unntatt en. Da ble jeg nummer to. Samtidig teller ikke det når vi kommer til november. En VM-match lever sitt eget liv.

- Hva er det da som kan gå galt?

- Jeg kan bli tatt i åpningen, jeg kan overpresse i partier. Han kan være mer aggressiv i spillet enn forventet. Sjakkmessig tror jeg at jeg er bedre enn ham, men jeg må ikke la det bli en sovepute, sier Carlsen.

Sergeij Karjakin ligger på 10. plass på verdensrankingen akkurat nå, men er Carlsens motstander fordi han vant kandidatturneringen tidligere i år. Magnus Carlsen er på topp på verdensrankingen.

Bryr seg lite om Karjakin

Han er i det hele tatt ikke så veldig interessert i hva motstanderen tenker og gjør. Det ryktes at han nå får hjelp av all sjakkekspertise som kan krype og gå i Russland.

- Jeg vet ikke om han har et stort team eller ikke. Jeg skal bare spille mot Karjakin og regner med at han får hjelp. Det er ikke noe unormalt i det.

Den norske sjakkstjernen er heller ikke så veldig interessert i å fortelle om hvor langt han er kommet i forberedelsene til VM-kampen. Han fikk spørsmål om han hadde satt sammen teamet til New York.

- Mmmmm. Neeei, jooo. Nei ikke helt. Vi har gjort store fremskritt på denne fronten. Det som er sikkert er at Peter Heine Nielsen blir med. Han er den eneste sjakkfaglige personen som også blir med til New York, sier Carlsen.

Den danske stormesteren har vært trener og sekundant for Magnus Carlsen i de to foregående VM-kampene.

OL uten favorittstempel

Men før VM skal han til Sjakk-OL med det norske laget. Dette lagmesterskapet starter til helgen. Deretter blir det inspeksjonstur til New York og sponsortur til Washington DC. Deretter er alt fokus på VM-kampen i New York.

I Sjakk-OL i Baku spiller han sammen med sin gode venn Jon Ludvig Hammer, Aryan Tari og Frode Urkedal. Forrige Sjakk-OL ble arrangert i Tromsø for to år siden. Det ble en heller svak turnering for Magnus Carlsen og Norge havnet langt unna de beste.

- Det blir høyst sannsynligvis ikke Norge denne gangen heller. Men vårt mål er å vinne hvert eneste parti på hvert eneste bord. Det er plan A. Og så får vi ta en plan B etter hvert, sier Magnus Carlsen med et smil.

Han mener at det er et lag med muligheter i fremtiden.

- Vi er unge og vi skal til OL for å lære. Så kan vi være litt bedre om to år og enda litt bedre om fire år, sier Magnus Carlsen.