Norge knust i «tidenes landskamp»: - USA var flere hakk for store

USA-NORGE 3-1

Norges herrelag har fått en strålende start på sjakk-OL i Baku, Aserbajdsjan. Etter lørdagens seier over Peru var Norge inne på topp seks. Den prestasjonen innebar også at selveste USA var motstander søndag.

Magnus Carlsen & Co. kom imidlertid ned på jorden igjen i møtet med amerikanerne, som før start fikk merkelappen «tidenes største landskamp» av NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Sjakkcomputernes evaluering var at det var jevnt på alle fire brettene i åpningsfasen. Men rundt tre timer etter oppstart begynte de dårlige nyhetene å renne inn for Norge.

Jon Ludvig Hammer tapte mot Hikaru Nakamura og Frode Urkedal tapte for Sam Shankland. I begge partier spilte nordmennene med sort. Da hjalp det hverken at Magnus Carlsen sikret remis i storoppgjøret mot Fabiano Caruana eller at Aryan Tari holdt Wesley So til remis.

- Dette var ikke en bra dag for Norge, sier den tidligere verdensmesteren for kvinner Susan Polgár i den offisielle sendingen på chess24.com.

CARLSEN OM VM-KAMPEN: - Jeg kommer til å vinne.

- Flere hakk for store

- Dette var et storoppgjør, og det var morsomt at Norge fikk sjansen, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae til Aftenposten.

- Men USA var flere hakk for store. De var store favoritter, og det viste seg at Norge hadde liten sjanse, fortsetter han.

USA stiller med et stjernegalleri i Baku. Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura og Wesley So er alle inne på topp syv på sanntidsverdensrankingen. Til sammenligning er det kun Magnus Carlsen blant Norges spillere som er på topp 100.

USA leder nå den åpne klassen i sjakk-OL etter seieren over Norge.

Norges beste plassering i sjakk-OL noensinne er en 11. plass fra 1976 - og det året nektet land fra Midt-Østen og Øst-Europa og delta. Dermed er det knyttet stor spenning til om Norge kan slå rekorden i Baku - selv etter nederlaget for USA.

- Dersom vi følger opp og vinner de to siste rundene, vil det være et veldig bra sluttresultat, sier Torstein Bae.

Etter tapet for USA vil imidlertid Norge rase nedover listene.

De norske kvinnene tapte også søndag, etter 1-3 mot Sveits.

Nest siste runde av sjakk-OL spilles i morgen.