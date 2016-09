Sjakkpresidenten som hevdet han ble kidnappet av romvesener har skrevet brev til Obama

54-åringen får ikke innreise til USA på grunn av mistanke om at han skal ha drevet forretninger med Assad-regimet i Syria.

Han er dypt uenig i beslutningen. Derfor melder nå det russiske nyhetsbryået Tass at han har sendt brev til den amerikanske presidenten, Barack Obama, hvor han ber om amerikansk statsborgerskap.

- Jeg gjør dette for å få prøvd min sak for en lokal domstol i USA. Saken hvor jeg er satt på sanksjonslisten til det amerikanske finandsdepartementet, sier han ifølge det russiske nyhetsbyrået.

Aftenposten møtte den omstridte sjakkpresidenten under VM-kampen i Sotsji i 2014:

«Mine forretningsforbindelser sier jeg er gal, selv mine foreldre sier jeg er gal»

- Grunnløse beskyldninger

Han mener at det er fullstendig uten grunn at han har havnet på listen. Årsaken er at han skal ha hatt betydelig samarbeid med den syriske regjeringen og den syriske nasjonalbanken.

- Alt de bygger sin beslutning på er et intervju med Garry Kasparov og en artikkel i den engelske avisen The Guardian, sier Iljumsjinov.

Han er så sikker på at han eventuelt vil vinne i en amerikansk rettssal at han allerede har saksøkt USAs finansdepartement. Erstatningen han ber om er betydelig - 50 milliarder dollar og en unnskyldning.

Pengene lover han å bruke på sjakk.

Sjakk er også en viktig årsak til at Iljumsjinov vil til USA. 11. november begynner VM-matchen mellom Magnus Carlsen og Sergej Karjakin. Foreløpig vil ikke presidenten i FIDE få lov til å nærme seg spillelokalen på Manhattan.

Diktator-sjakk

Mannen som har vært president for Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) siden 1995 har alltid vært en omstridt mann.

Han er kjent for å ha spilt sjakk med og rost både Saddam Hussein og Libyas tidligere diktator Muammar al-Gadaffi. Men størst oppmerksomhet fikk sjakkpresidenten da han i 2010 fortalte at han hadde blitt kidnappet av romvesener og bragt til deres romskip.

En historie han bekreftet da Aftenposten møtte ham i Sotsji høsten 2014 under VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Vishy Anand.

Iljumsjinov mener også at sjakken er importert til jorden av romvesener.

Men det har ikke bare vært sjakk og romskip i sfæren rundt Iljumsjinov. Han har også vært president i den russiske republikken Kalmykia. En presidentperiode som var preget av diktatoriske metoder og mistanker om drap og forfølgelse. Han er forretningsmann og har bygd opp en betydelig formue. Han har brukt mye penger på sjakk uten at det ser ut til å desimert hans formue i særlig grad.