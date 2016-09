Suksess-VM i Kollen ga overskudd på 15 millioner

Ferske tall forteller at arrangementet sist mars i Holmenkollen, der kvinnenes stafettlag var blant de fire norske vinnerne, får et skikkelig overskudd på 15 millioner kroner.

Regnskapet er gjort opp, og Norges Skiskytterforbund sitter igjen med 70 prosent av overskuddet, mens Skiforeningen skal ha de resterende 30. Det var avtalt på forhånd.

– Vi solgte totalt 135.000 billetter i Holmenkollen. I sentrum, der det ikke kostet noe å være tilskuer, var det like mange som kom til seremoniene. Vi har basert oss på politiets tall, sier Per Bergerud.

Tilskuere fra 46 nasjoner kjøpte billetter til mesterskapet i Holmenkollen. Det tilsvarer 14 prosent av totalsalget. Tyskerne var mest ivrige.

Hoppet i det

Den tidligere storhopperen og verdensmester ble sjef for arrangementet i 2013. Nå er «eventyret» snart over for 60-åringen, og han er fornøyd med at VM-selskapet som forbundet og Skiforeningen dannet, kommer ut i solid pluss.

Oslo kommune, som bidro med et tilskudd på 22 millioner kroner, er meget godt fornøyd med uttellingen fra VM, og den reklamen som Oslo og Norge fikk.

Prøve-VM året før, som også var World Cup, gikk i balanse, mot normalt millionen i overskudd. Men da ble det foretatt helt nødvendige investeringer.

Nordmenn er giret

– Det vi konkluderer med er at det å arrangere internasjonale mesterskap i Norge er noe nordmenn slutter veldig godt opp om, og det blir stor oppmerksomhet, sier VM-sjefen.

– Hva er VM-lærdommen?

– Vi gjorde lurt i å etablere et eget arrangørselskap, som gjorde at forbundet kunne ha fokus på det å satse på de beste løperne. Det var også en positiv erfaring fra ski-VM i 2011. Det er en klar anbefaling jeg vil gi videre til andre idretter. Da får du et veldig fokus, og et målrettet arrangement, med en tydelig og god styring av inntekter og utgifter. Men vi hadde ikke hatt en sjanse uten de 1400 frivillige, mener Bergerud.

Får mye å rekruttere for

Erlend Slokvik, som i juni overtok som president i Norges Skiskytterforbund etter Tore Bøygard, mener at det ble et veldig bra arrangement for Norge. Ikke minst sportslig. For hjemlandet fikk ni medaljer, av dem fire gull. Bare Frankrike var bedre.

Han er klar på hva pengene som blir igjen skal gå til:

– Midlene til skiforbundet er bundet opp i rekruttering, og så er en pott øremerket til utviklingen av World Cup i Holmenkollen. Det er fantastisk at vi får en så solid sum å rekruttere for.

Skiforeningen skal bruke pengene til utbredelse av skiidretten.

Minus forrige gang

Slokvik husker tilbake til det forrige VM i Kollen, i år 2000. Den gangen gikk mesterskapet i underskudd.

- Markeds- og publikumsinntektene er vesentlig større i dag. Det er flere tilskuere nå enn det var den gangen. VM er attraktivt, og det bør ikke gå så mange år før vi søler igjen, sier presidenten.

PS: Neste VM går fra 8.–20. februar 2017 i Hochfilzen i Østerrike. Der er det allerede solgt 65.000 billetter.