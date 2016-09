Umotivert Bøkko kan være ferdig som toppløper

Verdensmesteren på 1500 meter i Inzell i 2011 har lenge vært Norges fremste skøyteprofil, men nå vil han altså ta et avbrekk fra skøytesporten. Årsaken er at han sliter med motivasjonen.

- Etter tolv og et halvt år på det norske skøytelandslaget/-forbundslaget føler jeg behov for å ta en lengre pause fra skøytesporten. Håpet er å komme tilbake, men da må helsa, lysten og motivasjonen være på plass i betydelig sterkere grad enn det som er status per i dag, skriver Bøkko.

- Det har vi forståelse for. Vi håper at våre beste skal gå på skøyter til de dør, men vi har forståelse for at han vil ha en pause. Han har holdt på i mange år. Vi håper han kommer tilbake og kliner til senere. Han er såpass ung, så hvis han vil bli god igjen har han mulighet til det, sier Halvor Lauvstad, generalsekretær i Norges Skøyteforbund, til Fædrelandsvennen.

- Ubestridt ener

Et av hans største høydepunkter ved siden av VM-gullet kom i Vancouver-OL i 2010, da han tok bronse på 1500 meter. Totalt har han ti VM-medaljer. I vinter ble han nummer fire under allround-EM. Sist vinter trøblet Håvard Bøkko med et vondt kne.

- Han har vært den beste skøyteløperen vi har hatt i cirka ti år. Sverre Lund Pedersen har kommet opp på nivå nå, men Håvard har vært en ubestridt ener i flere år. Han er den beste løperen vi har hatt på flere ulike distanser også. Han er en veldig fin mann å ha på laget og en stor inspirasjon for oss, mener Lauvstad.

- Hva tenker du om sesongen som kommer uten Bøkko?

- Jeg tror vi går en god sesong i vente. Vi hadde en veldig fin opptur i VM og i enkeltdistanser i fjor. Sverre Lunde Pedersen er en pallkandidat til VM. Ida Njåtun blir bare sterkere og sterkere. Vi har også flere sprintere som blir bare bedre og bedre. Det ser veldig hyggelig ut, svarer Lauvstad.

Bøkko er storebror til skøyteløper Hege Bøkko. Begge representerer Hol Idrettslag.

I 2013 var han med i TV 2-serien "Best av de beste", og vant foran utøvere som Olaf Tufte, Martin Johnsrud Sundby, John Arne Riise, Stig Andre Berge og Emil Hegle Svendsen.

Bøkkos brev

Dette skriver 29-åringen i et brev som er sendt i en pressemelding fra Norges Skøyteforbund:

«Jeg, Håvard Bøkko, tar en pause fra skøytesporten.

Etter tolv og et halvt år på det norske skøytelandslaget/-forbundslaget føler jeg behov for å ta en lengre pause fra skøytesporten.

Håpet er å komme tilbake, men da må helsa, lysten og motivasjonen være på plass i betydelig sterkere grad enn det som er status pr. i dag.

Helt siden 2004 - 17 år gammel - har jeg vært fulltids skøyteløper med alt det innebærer; over 200 samlingsdøgn i året og stort sett to treningsøkter hver dag.

Tolv år og 38 internasjonale mesterskap senere har jeg nå ikke den nødvendige motivasjonen til å fortsette å legge ned innsatsen som trengs for å fortsette å kjempe om internasjonale medaljer. Som de to-tre foregående sesongene har også denne sommeren vært trøblete med diverse skader som jeg har måtte tatt hensyn til, og dermed bremset opp treningsarbeidet.

Etter noen tunge og lange uker i tenkeboksen har jeg nå bestemt meg for å legge vekk skøytene på ubestemt tid for å la kropp og hode komme seg tilbake på pluss-siden.

Jeg håper jeg kan få tilbake gnisten og tælen slik at jeg kan komme tilbake på isen med det nødvendige overskuddet for å prestere på godt internasjonalt nivå igjen.

Under det som forhåpentligvis bare er en pause; bli med meg å støtt norsk skøytesport og alle de flotte utøverne på alle nivåer og alderstrinn - de som både er etablert i toppen og de som er på vei dit!»

Med vennlig hilsen, Håvard Bøkko