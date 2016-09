Norsk skistjerne må opereres: - Selvfølgelig er det kjedelig

Freeskikjører Tiril Sjåstad Christiansen har denne uka vært på undersøkelser hos Oslo universitetssykehus, hvor det ble bestemt at 21-åringen må gjennom en meniskoperasjon.

Den norske jenta skadet seg på trening i Chile torsdag.

- Optimistisk

- Selvfølgelig er det kjedelig å operere igjen, men jeg stoler på et fantastisk helseteam. Jeg skal tilbake på ski så fort som mulig, og håper at dette går greit. Jeg er optimistisk, sier Sjåstad Christiansen i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Under treningen i Sør-Amerika skal Christiansen ha landet litt bakpå etter et hopp, og umiddelbart kjent at noe var feil i kneet. Hun hadde ingen problemer med å gå for egen maskin etter uhellet, men kjente noe «rusk i menisken», heter det i pressemeldingen.

- Mindre omfattende enn antatt

- Skaden er mindre omfattende enn antatt, og hun har ikke slått opp leddbånds- og korsbåndsskadene fra desember 2013, sier Lars Engebretsen, professor ved Oslo Universitetssykehus.

I 2013 pådro hun seg en stygg kneskade, som gjorde at hun blant annet mistet OL i Sotsji i 2014. Christiansen håper å være på plass til verdenscuprennene på Geilo 30. september.