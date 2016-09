Brann opp på sølvplass etter sterk borteseier

BODØ/GLIMT - BRANN 1-3

Bodø: Her er vår oppsummering av Branns bortekamp mot Bodø/Glimt.

13. minutt: Et fullsatt Aspmyra stadion hadde ladet opp med Halvdan Sivertsen-allsang og var klar for fest. De fikk se en heseblesende åpning av kampen. Glimt åpnet friskest og var nær ledelse, men det var Brann som tok føringen etter 13 minutter på gjestenes første sjanse i kampen. Fredrik Haugens gode corner fant Kristoffer Barmen i feltet, og han stanget Brann i ledelsen med en presis heading i lengste hjørne. Gleden ble dessverre kortvarig, for fem minutter senere sto det 1-1. Trond Olsen slet seg løs på venstresiden og slo et hardt og lavt innlegg bak Brann-forsvaret. Inne i feltet sto Fitim Azemi, og han banket ballen bak Alex Horwath.

24. minutt: Etter en halv omgang oppsto det komplette kaos. Brann-stopper Bismar Acosta sendte ballen i mål fra en klar offsideposisjon. Men linjemannen holdt flagget nede og dommeren markerte for scoring. Da mannen med fløyten var løpt tilbake til midten av banen, ombestemte han seg brått. Det endte med annullering av Acostas scoring, lenge etter at Brann hadde jublet for den. I sosiale medier mente mange at det skjedde etter videodømming, altså at dommerteamet så situasjonen på storskjermen og tok avgjørelsen på nytt - i så fall i strid med regelverket. Men annulleringen ble gjeldende og dommeren avviser at det skjedde på grunn av tv-bildene.

48. minutt: Brann følte seg alvorlig snytt etter annulleringen, og det var et heltent lag som gikk på banen i 2. omgang. Drøyt to minutter var spilt da bortefansen kunne synge om Hansa-øl og daier. Brann var tilbake i ledelsen etter et utrolig mål i en hendelsesrik kamp. Det var rett og slett komishow av hjemmelaget: Glimts back Thomas Jacobsen skulle klarere ballen, men han sleivet noe så voldsomt og ballen føk til værs og ned i feltet. I stedet for å gripe ballen med hendene, prøvde keeper Simon Thomas å heade (!) ballen. I luftduellen med Brann-spiss Jakob Orlov var keeperen sjanseløs, og Brann-spillerne kunne juble for 2-1.

55. minutt: Nå var det liv i Brann-leiren. Sportsklubben ledet, og de andre topplagene slet. Enda bedre skulle det faktisk bli etter 55 minutter, da Kristoffer Barmen satte inn sitt andre mål for kvelden. Og hvilken kunstscoring det var av Barmen! Igjen var det Haugen som hadde målgivende, men det meste av æren for dette målet skal gå til Barmen. Han dro av en Glimt-mann før han på mesterlig plasserte ballen oppe i venstre krysset. Til og med Glimt-fansen må ha kost seg med den perlen. En vidunderlig avslutning, og Brann ledet 3-1 på bortebane - et resultat som holdt seg til det var slutt. Det betyr supersterk sølvplass på de nyopprykkede.