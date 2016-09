Derfor løp hun med pappa på armen

Karoline Steenbuch Lied hadde en lapp på armen, en kjærlighetserklæring til sin pappa, da hun løp Oslo Maraton.

Lied tente på ideen om at de som kjente en person som har kreft, skulle skrive navnet til den kreftrammede og ha lappen lett synlig. Flere av deltagerne i lørdagens store mosjonsløp hadde slike lapper på armen sin.

Svaksynte Håkon Gisholt, som selv hadde Bente Skari som ledsager, fikk ideen.

Han er medlem av Team RP, der medlemmene har en spesiell øyesykdom. Nå løp han halvmaraton sammen med den tidligere skidronningen. Gisholt løp for Aktiv mot kreft for syvende gang, og han er glad for at flere ble med på stuntet.

- Jeg syntes dette med å ha en «tape» på armen, med et navn, var en god idé, sier Lied.

Hun forteller at det vare litt ekstra stemning da deltagerne skrev lapper til hverandre før løpet.

Lied sier at hun gjerne ville ha med pappa Fredrik Steenbuch på veien. Han har kreft.

- Noen ganger så jeg ned på den lappen og fikk litt ekstra motivasjon, forteller Lied.

Trener med svaksynte og blinde

Vanligvis er hun ledsager for svaksynte, men denne gangen løp hun bare for seg selv, men for Team Aktiv. Oslo-jenta, bosatt i Bærum, hadde ikke sagt noen til faren på forhånd. Hun visste at han ville like det.

- Det er en hyggelig tanke, og det var spesielt da vi før løpet skrev lapper til hverandre.

Lied deltok på halvmaraton, og løp i Aktiv mot kreft t-skjorte. Gjengen hun tenker på er alle dem som har bruk for ledsagere, og som møtes jevnlig til treninger på Bislett.

Med Kirsti i tankene

Svaksynte Håkon Gisholt hadde skrevet navnet Kirsti på sin lapp. Det var myntet på Kirsti Skorge, opprinnelig fra Numedal, bosatt i Trondheim. Hun er med i Team RP.

- Siden Kirsti akkurat har fått kreft, valgte jeg henne, sier den gode løperen Gisholt.

I selve løpet gikk det veldig bra. Han og Skari løp på tiden 1.34 på halvmaraton, tre og et halvt minutt raskere enn året før. Det var begge godt fornøyd med.

-Den lappen funket da jeg kom i brattbakken. Jeg fikk ekstra motivasjon av den og jeg tenkte: Jeg gir meg ikke, sier han.

,Vanligvis er også Kirsti Skorge med i Team RP, men denne gangen deltok hun ikke i løpet, men var en ivrig støttespiller.

- Jeg fikk brystkreft i juni, forteller hun, glad for å få heie på kameraten sin.

- Meningen var at vi skal tenke litt ekstra på dem vi har skrevet navnet på, og det hjalp. Hun var motivasjon underveis, sier Gisholt.

- Hvordan la du opp løpet?

-Som vanlig ufornuftig, ler Gisholt, som er en meget god løper.

- Jeg blir eldre og eldre og Bente bare bedre og bedre. Så da må jeg gjøre alt for å henge på, fortsetter han.

Ledsagerne forteller hva som skjer underveis, om det er svinger og bakker som venter, eller andre løpere som plutselig kommer inn i deres bane.

I dette teamet var det 25 løpere som hadde lapper. Skorge fra Numedal, likte det hun så. Hun er også med i Team RP, selv om hun bor for langt unna til å være med på de ukentlige treningene på Bislett, der det ofte kommer 80 løpere og ledsagere på en onsdagskveld.