Flere tusen påmeldte droppet Oslo Maraton: - Vi la ikke merke til det

Mosjonistene var ute i hopetall i Oslos gater lørdag. Det var nesten 20.000 som hadde meldt seg på Oslo Maraton, fordelt på de forskjellige øvelsene.

Det var imidlertid også mange som ble hjemme. Det viser seg nemlig at 20 prosent av de som hadde meldt seg på ikke dukket opp på løpsdagen. Frafallsprosenten bekymrer ikke arrangøren.

- Det er ikke noe problem for oss. Vi har et tak på antall deltakere av hensyn til sikkerheten. At det blir færre enn ventet er ikke noe problem. Det var fortsatt tusenvis i gatene, og det var en folkefest. Det er ikke noe vi legger merke til, sånn sett, sier markeds- og kommunikasjonssjef Julie Uggen i Oslo Maraton til Aftenposten.

Hun opplyser at 19 571 mennesker hadde meldt seg på enten maraton, halvmaraton, 10 for Grete, tre for alle eller rullestolklassen. I de samme øvelsene er det bare 15 810 som er registrert med tider på resultatlisten.

- Veldig «trendy»

Uggen forteller at det vanligvis er rundt 10 prosent av de påmeldte som faktisk deltar i konkurransene under Oslo Maraton. I år er altså denne prosentandelen enda høyere.

Helene Høimyr er utdannet muskelfysiolog og jobber som personlig trener for Sats Elixia. Hun reagerer slik på tallene:

- Jeg er litt overrasket over at folk melder seg på, for så å ikke komme. Det er jo bare én dag, det handler jo ikke om å for eksempel binde seg til noe hver lørdag. På en annen side er det jo veldig trendy å melde seg på. Det kan hende mange blir revet med, sier Høimyr.

- Opplever du at er et visst press om å delta i slik mosjonsløp?

- Ja, egentlig. Det er mange som forventer at alle skal synes det er veldig gøy. Mange mener det ikke teller hvis man heller løper halvmaraton på egenhånd, at det ikke er bra nok hvis det ikke er i konkurranse.

Oppfordrer til gruppeløping

Høimyr gjennomførte selv halvmaraton lørdag. Hun har et konkret råd til løpere som ønsker å holde motivasjonen oppe i opptreningsfasen.

- Det kan være lurt å finne noen som skal løpe samme distanse. Man trenger ikke å trene sammen hver gang, men det skaper uansett et lite press om at man bør trene, sier hun.

Selv om mosjonistene dominerte i Oslo lørdag, var det også et tilbud for de helt ekstreme idrettsutøverne. 79 personer var påmeldt til Oslo-trippelen - som går ut på å løpe maraton, halvmaraton og 10-kilometer på samme dag.

