«Gangsteryoga» skal hjelpe de insatte ut av kriminaliteten

Det sier den mangeårige instruktøren Alexander Medin.

Da han flyttet hjem til Norge i 2009, etter 20 år i utlandet, fikk han ideen om å starte yogatrening for innsatte i norske fengsler. I 2011 var prosjektet Gangsteryoga en realitet.

Fakta: Gangsteryoga Gangster Yoga i Norge er en ideell virksomhet som er underordnet stiftelsen «Yoga for Livet». Virksomheten rapporterer om erfaringer som viser at målrettet disiplinert yogaundervisning blant innsatte øker deres selvfølelse, ansvarsfølelse og empati. I tillegg viser mange en sterk vilje til å endre tidligere destruktive mønstre og utvikle nye positive holdninger. Det undervises i Ashtanga yoga, som går for å være svært fysisk krevende. Undervisningen har som mål å hjelpe de innsatte til å bygge opp bedre mental og fysisk helse for økt selvinnsikt og større ansvarsfølelse. Kilde: gangsteryoga.no.

- I tenårene vanket jeg selv i småkriminelle miljøer i Oslo, preget av både vold og rus. Da jeg kom tilbake etter mange år i utlandet fant jeg ut at flere av dem som var mine venner på den tiden var i fengsel. Noen var også døde, forteller Alexander åpenhjertig, og legger til:

Privat

- Jeg følte meg privilegert som hadde utviklet meg i en helt annen retning, og jeg ville gi noe tilbake.

Får bedre søvn

Vi er i oppholdsrommet i Ålesund fengsel, under mønet på huset fra 1864. Her er det ingen luksus å spore. Det er trangt. Godt brukte møbler er stuet sammen for å få plass til matter på gulvet. Vanligvis er det seks stykker som møter på de to yogapartiene i uken, men i dag har tre meldt sykefravær.

Foran deltagerne på dagens time står instruktør Hildegunn Blindheim. Hun forteller rolig hva de skal gjøre, og de innsatte strekker, skifter posisjoner og bøyer seg i vante bevegelser.

Staale Wattø

Etter oppvarmingen får vi prate med de tre deltagerne. De forteller at yoga var nytt for dem før de begynte soningen, men at dette er noe de vil fortsette med. Det bidrar til at de føler seg mer harmoniske, blir mer tålmodige og sover bedre.

Nettopp bedre søvn er det første mange innsatte forteller at de erfarer når de begynner med yoga.

Staale Wattø

- Bare det å puste rolig var vanskelig for flere da jeg begynte med tilbudet her i Ålesund, men litt etter litt løsnet det. Med bedre pust kommer også en bedre evne til å slappe av og falle til ro, forteller Hildegunn.

Kan bryte mønstre

Alexander Medin drev selv med boksing i tenårene. Senere ble han ballettdanser. Medin understreker at all trening er positivt, men at yoga kan være spesielt egnet til å bryte destruktive mønstre man har kjørt seg fast i.

- Slike mønstre kan vi alle oppleve å være i. Yoga er en treningsform som fokuserer på pust, og gjennom pusten blir man oppmerksom på stemninger og spenninger i kroppen. Man får hjelp til å finne fokus, ro og sortere tankene.

Slik mener han at yoga kan gi større selvinnsikt. Det gjelder både innsatte i fengsler og andre.

- Yoga kan brukes som ren trening, men hvis man tør å senke «guarden», og tar yoga alvorlig, kan aktiviteten hjelpe oss til å se hvordan vi selv er som mennesker, og hvordan vi er mot andre. Det handler om å innse at man har ansvar for seg selv og sitt eget liv. Da slutter man å skylde på andre eller på «systemet», men leter etter nøkkelen inne i seg selv i stedet.

Krevende trening

Slik kan hardbarka gangstere oppleve et vendepunkt, har Alexander erfart. Ordet Gangsteryoga er ment å være humoristisk.

Staale Wattø

- De innsatte tolker det også med humor. Men under humoren ligger et alvor, for selv om det ofte blir fremstilt som kult å være «gangsta» i filmer, musikk og TV-serier, så er det ikke kult i virkeligheten. Vi har fått laget en T-skjorte som vi deler ut. På den står det: «Gangsteryoga – if you got the balls». Det krever styrke å endre seg selv og innse at man har gjort noe galt, sier Medin og legger til:

- Yoga på sitt beste lærer oss å finne harmoni og tilfredshet i oss selv. Gjennom det blir man også mer bevisst på å behandle andre bra, og man får mer empati.

Nå undervises det i Gangsteryoga i åtte fengsler i Norge. Aller først ut var Ringerike fengsel. Aktivitetsleder der, Bente Aabel, sier at fengselet erfarer at mange innsatte blir roligere av denne treningsformen.

- Sammenlignet med andre tilbud i fengslet bidrar yoga i større grad til at de innsatte blir kjent med seg selv. De blir flinkere til å verdsette øyeblikket og innse at livet, det er nå.

Aabel er likevel opptatt av å understreke at dette også er krevende fysisk trening.

- Når vi underviser i Gangsteryoga er det i Ashtanga yoga. Dette er en form som passer godt for de innsatte fordi den er svært fysisk krevende. Så dette er ikke bare en meditasjonsstund, det er ekte trening.

Dette erfarer også de tre innsatte under mønet i Ålesund fengsel. Allerede etter oppvarmingen er de svette og tar seg en klunk vann.

- Det er veldig hardt, mye tyngre og mer effektivt enn jeg trodde, slår en fast, og en annen legger til:

- Ja, det er hardt, men jeg vil fortsette. Fordi det er bra for meg.