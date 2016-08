Landslagssjefen: - Stor prestasjon å bli nest beste nasjon

- Vi er veldig godt fornøyd med VM. Vi kan ikke si annet, sier landslagssjef Buch, mens han skuler til medaljefordelingen for mesterskapet hvor Norge er på annenplass.

- Jeg tror aldri vi har opplevd et orienterings-VM med en slik bredde på nasjoner som tar både gull og medaljer. Og at vi da blir nest best er helt klart en stor prestasjon.

LES OGSÅ Norge knuste svenskene og tok etterlengtet gull

Sverige best

Medaljestatistikken, hvor Sverige troner på topp med sine tre gull og fem medaljer foran Norge med to gull og fem medaljer, viser at det er fem nasjoner som reiser hjem med gullmedaljer i bagasjen. I tillegg er det ytterligere tre nasjoner som tar medaljer.

- Opplevelsen av å se det gutta leverte på stafetten er ukas høydepunkt, forteller Buch og legger kjapt til:

- Samtidig er det godt å se at vi har mange utøvere som viser med sine prestasjoner at de har nivået for topplasseringer inne.

LES OGSÅ Blodig Lundanes knallet til med VM-gull

Da kan en leve med at ambisjonen om tre gull og til sammen seks medaljer ikke ble realisert.

- Når vi sikter så høyt som tre gull og er såpass nære kan vi ikke være misfornøyd med mesterskapet. Men vi skulle selvfølgelig gjerne nådd målet. Men vi er kjempefornøyd, både med medaljefangsten og at vi lyktes med utfordringen fra i fjor - at vi i år også skulle bli aller best, altså ta gull.

LES OGSÅ Lundanes 14 sekunder fra VM-gull

VM i Estland

Fra fire sølv og én bronse i fjor, gikk det altså til to gull, to sølv og én bronse i år etter tøff målsetting og offensiv «flagging» av den.

- Det skal vi fortsette med, er Buch klar på.

- Målet vårt under årets VM var å bli beste nasjon, og det lyktes ikke. Men det blir målet også neste år.

Kursen mot Estland-VM er allerede staket ut.

- Vi skal jobbe etter samme prinsipper som i år. Det innebærer knallgode forberedelser på det som venter under mesterskapet. Samtidig skal vi bli enda bedre på de små detaljene.