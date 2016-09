Mens hele verden hyllet brødrene, ville Spania ha dem disket

Jonahtan Brownlee ledet årets siste VM-runde i tritahlon ganske så komfortabelt, da det plutselig sa stopp.

Beina til 26-åringen ville rett og slett ikke bære ham mer. Da dukket hans like spreke bror Alistair opp, som ofret sine egne vinnersjanser for å få lillebror gjennom de siste 700 meterene til mål.

Ville ha briten diskvalifisert

Mange har latt seg imponere over sportsånden til Alistair Brownlee, men ikke alle lot seg imponere like mye.

For der spanjolen Mario Mola løp inn til seier sammenlagt i verdenscupen, måtte landsmannen Fernando Alarza se seg slått av utslitte Jonathan Brownlee. Dermed leverte Spania inn protest, og mente at lillebror Brownlee hadde fått ulovlig hjelp, og dermed tatt andreplassen sammenlagt foran spanjolen.

Den spanske delegasjonen ville ha Brownlee diskvalifisert, men det internasjonale triathlonforbundet lot seg ikke rikke, og uttalte at utøvere kan få hjelp fra andre utøvere, skriver BBC.

- Ikke slik jeg ønsket å vinne

Mario Mola uttalte følgende etter løpet, ifølge Daily Mirror:

- Det var ikke slik jeg ønsket å vinne VM. Da jeg hørte at Johnny ikke følte seg bra, tenkte jeg at jeg måtte kjempe til siste slutt. Vi ønsker at alle skal være friske når de krysser mållinjen, så det var ikke slik jeg ønsket det. Men sånn er triathlon, sier Mola.

Ifølge Mirror skal også den spanske utøveren ha beskyldt storebror Allistair for å ha tatt av han badehetta og brillene under svømmedelen.

- Jeg vet ikke helt hvem som gjorde det, men jeg er nesten sikker på at det var den eldste av Brownlee-brødrene. Jeg liker å tro at det ikke var med vilje, men om det er tilfelle var det unødvendig, sa Mola.