Staffan (33) skal bo ett år i villmarken: - Jeg har ikke fått kalde føtter ennå

- Det er kjempedeilig å ha et helt år med dette fremfor seg. Det er absolutt ikke noe jeg angrer på. Jeg har ikke fått kalde føtter ennå i hvert fall, sier 33 år gamle Staffan Sandberg.

For en drøy uke startet svensken på det som blir litt av et eventyr. I ett år skal 33-åringen bo ute i naturen, og i løpet av den tiden skal han forflytte seg fra Lindesnes i sør til Grense Jakobselv i Nord-Øst. Han skal gå Norge på langs, med noen omveier innom hjemlandet.

Fakta: Sandbergs ett år i villmarken: Turen startet søndag 14. august. Etter planen skal 33-åringen bruke ett år på å nå Grense Jakobselv ved Russland-grensen i Nord. Avstanden fra Lindesnes i Sør til Grense Jakobselv er 229 mil i luftlinje. Sandberg skal gå deler av turen i Sverige, og skal etter planen også stoppe og ta enkelte dagsturer. Nettene tilbringes i telt, med unntak av noen planlagte netter på vandrerhjem. Rondane, Jotunheimen og Børgefjell, Sarek (Sverige) og Padjelanta (Sverige) er blant naturområdene Sandberg skal innom. Du kan lese om eventyret hans på bloggen http://staffansandberg.se/

De første regndråpene på turen hadde nettopp kommet da Sandberg snakket med oss. Han hadde kommet seg til Eiken, syv og en halv mil nord for Lindesnes.

- Det har vært litt blandet så langt på turen. Jeg hadde regnet med at terrenget her i Sør skulle være lettere, men det er mye skog og kratt. Det er ikke noen stier å følge over lengre strekninger. Jeg har gått langsomt. Én kilometer i timen har vært vanlig. Nå ser jeg frem til å komme opp på fjellet, forteller mannen som har vært bosatt i Norge de siste 13 årene, i Trondheim og i Rendalen.

Staffan Sandberg

Norge på langs har vært en drøm

Svensken har vært interessert i villmarksliv så lenge han kan huske. Det siste året har han forberedt seg til høydepunktet blant annet gjennom en seks ukers tur i Sörmlandsleden sør for Stockholm.

- Denne turen kan ikke akkurat kalles en barnedrøm, men jeg har alltid hatt en fascinasjon hvert fall for lange reiser ut i naturområder. De siste ti årene så har Norge på langs vært en spesiell drøm som jeg har hatt, sier Sandberg.

Det har selvsagt vært mange reaksjoner på 33-åringens prosjekt. For folk flest virker det utenkelig å tilbringe ett år i naturen, kun med noen få netter på vandrerhjem, mens resten er i telt. Planen er ikke å ta pauser på veien mot Grense Jakobselv.

- Reaksjonene har vært varierte. Det er ikke mange som har sagt at de gjerne skulle gjøre det samme. Det er vel egentlig ikke noen som ville gjort det i løpet av et helt år sånn som jeg har planlagt. Men de som kjenner meg godt, vet jeg vil gjøre det. Det er en drøm jeg har hatt i lang tid, sier han.

Staffan Sandberg

33-åringen anslår at Norge på langs i utgangspunktet ville tatt cirka et halvt år. Men å nå fort frem har aldri vært målet.

- For meg er målet å være lenge ute og nyte naturen og ha mye tid til å fotografere og skrive blogginnlegg og lignende. Det er ikke å gå fort som er målet. Det kommer til å bli en del dager der jeg tar dagsturen istedenfor å komme nærmere mål, sier han.

- Hva skal du gjøre på "fritiden"?

- Hehe. Det er gode fotoforhold, så jeg fotograferer. Jeg liker å skrive, så jeg bruker god tid på å skrive. Jeg har podcaster og sånt på telefonen, og e-bøker. Det er deilig å komme vekk fra stress, mas, støy og annet og koble av ute i naturen, sier svensken.

Dette blir høydepunktene

Planen var i utgangspunktet å si opp jobben for å gjennomføre turen. Det unngikk han, og er i permisjon istedenfor. Etter å ha tilbrakt mye tid i norsk natur siden han flyttet til landet, var det aldri aktuelt for Sandberg å legge turen til et annet sted.

- Jeg hadde kunnet dratt til en annen fjellkjede eller et annet naturområde, men jeg liker naturen i Skandinavia. Jeg har ikke sett noen stor grunn til å komme lenger bort. Her i Skandinavia kjenner jeg naturen godt, og har utstyret til det. Hadde jeg reist langt bort måtte jeg skaffet annet utstyr.

- Hva blir den største utfordringen på turen?

Det blir nok i høst, i november og desember før det blir ordentlig kaldt. Da blir det bløtt. Det kommer snø, men ikke nok til ski og pulk. Det blir vanskelig med klær, og korte dager, og det blir mange timer i soveposen om dagen.

- Hva blir høydepunktene?

- Rondane, Jotunheimen og Børgefjell er blant områdene jeg ser mest frem mot. Og så kommer jeg til å ha en avstikker inn i Sverige, når jeg kommer til Sarek og Padjelanta, sier han og sikter til naturområdene nord i Sverige.