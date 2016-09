Thomas (28) levde så usunt at han knapt klarte å løpe 500 meter

Kameraten som hadde spurt om han ville være med på en 2,5 km lang løpetur på Grorud i Oslo, ante ikke at dette skulle bli helomvending i Thomas Willy Lindgrens liv.

For etter 500 meter på runden, måtte Lindgren gi opp da han veide han 120 kg. Han hadde blodsmak i munnen og var fullstendig kjørt.

- Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle klare å bevege meg så lite. Da tenkte jeg at jeg måtte foreta meg noe, sier 28-åringen, som har trent bort 40 kilo på veien mot et bedre liv.

Ga seg selv et høyt mål

Lørdag stiller han i Oslo Maraton sammen med omtrent 20.000 andre. Lindgren har fått et nytt liv. Han tør knapt å tenke på hva som hadde skjedd hvis han hadde fortsatt i samme duren.

- På den tiden i 2013, festet jeg mye, drakk øl og sprit og røkte 30 om dagen. Kiloene ble en vane. Jeg tenkte ikke så mye over det.

Men da Lindgren merket på kroppen hvor dårlig trent han var, og hvor lite han maktet, skjønte han umiddelbart at han måtte foreta seg noe.

Treningen ble trappet opp, skritt for skritt.

Over i de lange løp

Allerede samme år, på høsten i 2013, meldte han seg på 10 for Grete i Oslo Maraton, det vil si 10 km for Grete Waitz.

- Da ble jeg bitt av løpebasillen, og etter det har jeg ikke stoppet, ler Lindgren.

Nå kan han kalle seg en løper. Lørdag starter han på sitt fjerde maraton, og akkurat løpet på drøye 42 km er også NM. Lindgren er ikke akkurat i nærheten av pallen der, men har som mål å komme inn på 3.30.

Oslo Maraton

- Det er for meg et skyhøyt mål, for jeg må løpe på mellom 4.55 og fem minutter på kilometeren.

Distansen frykter han ikke, selv om han tidligere i år «møtte veggen» i Stockholm Marathon.

Når distansen gjerne være lenger enn langt, for Oslo-gutten har prøvd seg på ultradistanser også. Det lengste har vært 91 km.

- Det skjedde i november i fjor på Bislett. Jeg løp i tolv timer. I februar i år ble det fem mil i kjelleren på Bislett. Det ble veldig mange runder og tøft mentalt.

Aller viktigst å ha det gøy

Han har et motto i all sin ivrighet: Det er å kose seg underveis.

- Det viktigste er at i hverdagen går så mye lettere nå enn det gjorde bare for drøye tre år siden. Han veier i dag drøye 80 kg.

- Foruten mye mer trening, hva har ellers livsstilsendringen bestått i?

- Før spiste jeg store måltider to ganger om dagen. Nå spiser jeg fire til seks måltider, og jeg velger sunnere mat. Før gikk det i kebab, pizza og hamburger, nå fisk og kylling.

Lindgren forteller at han er nøye når det gjelder mat og drikke på hverdagene, litt mer «løssluppen» i helgene. Da kan det gjerne bli både pizza og annen mer lettvint kost.

- Men ikke hver helg, og i oppkjøringen til Oslo Marathon nå, har jeg vært mer forsiktig igjen.

Han blir nesten litt ettertenksom når han tenker tilbake:

- Jeg hatet å løpe, men ser at det var svært så effektivt, sier mannen som gikk fra 500 meter og som deretter tok på startnummer. I Oslo er det blitt 10 km, halvmaraton og maraton.

Hjelper å tenke tilbake

Han varierer løpingen fra helt rolige turer opp mot 25–35 km. Når han skal restituere seg er øktene på 8–12 kilometer.

Litt styrke må han også ha, antall og intensitet varierer i løpet av uken. Fra null til tre ganger.

Dessuten er Lindgren blitt flink til å visualisere, se for seg det som skal komme i disse løpene.

- Jeg vet at det blir tungt underveis, og da må jeg bare bite tennene sammen. Det hjelper godt å tenke på hvor jeg var for tre år siden.

PS: Lindgren er å finne på Instragram: @marathon_thomas