OL-stjernen diktet opp ranshistorie i Rio. Nå får han knallhard straff.

Den amerikanske svømmestjernen Ryan Lochte utestenges i ti måneder og får heller ikke delta i VM i Budapest i juli 2017.

Ifølge kilder til avisen USA Today er utestengelsen iverksatt av USAs olympiske komité selv om ingen ennå har kommentert den offentlig.

Utestengelsen skyldes skandalen under Rio-OL der han og tre kamerater løy om at de hadde blitt ranet med pistol av folk som var forkledd som politi.

Delikat

Sannheten viste seg å være langt mer delikat. Det handlet om hærverk på en bensinstasjon der sikkerhetsfolk hadde blitt tilkalt.

For 32 år gamle Lochte ble det en kostbare affære. Mannen med 12 olympiske medaljer i karrieren har i etterkant av episoden mistet en lang rekke av sine sponsorer. Det har ikke hjulpet at han etter hvert sto fram i mediene og beklaget det hele og tok på seg all skyld.

- Jeg har overdrevet denne historien, og om jeg ikke hadde gjort ville vi ikke vært i denne situasjonen. Jeg tar på meg det hele ansvaret sa Lochte i et TV-intervju.

Siktet

I august ble han siktet av brasiliansk politi for å ha fabrikkert episoden. På det tidspunktet hadde Ryan Lochte allerede forlatt Brasil.

De tre andre utøverne som var innblandet i hendelsene ved bensinstasjonen i Rio er alle blitt ilagt karantener på opp til fire måneder.

Lochte prøver i disse dager å bygge opp igjen sitt gode image. Han skal blant annet delta i en amerikansk utgave av showet «Skal vi danse?».