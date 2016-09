- Holst Enger skal være en løs VM-kanon

- Sondre skal være en løs kanon på dekk. Det vil si, jeg skal være kanonen og holde kontroll over kanonkula Sondre Holst Enger, forklarte landslagssjef Stig Kristiansen på tirsdagens pressekonferanse.

22-åringen fra Horten var en sensasjon da han debuterte i Tour de France i sommer. Flere ganger utfordret han verdens aller beste spurtere. I VM får han lov til å være en helt fri mann, til tross for at alle vet at det er Alexander Kristoff som det skal sykles for.

Fakta: Her er Norges VM-tropp Elitelaget i fellesstart: Alexander Kristoff, Sondre Holst Enger, Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Vegard Breen, Kristoffer Skjerping, Truls Engen Korsæth, Daniel Hoelgaard U23-laget i fellesstart: Kristoffer Halvorsen, Amund Grøndahl Jansen, Anders Skaarseth, Ole Forfang, Rasmus Fossum Tiller og Fridtjof Røinås. Fellesstart menn junior: Iver Knotten, Andreas Leknessund, Sedrik Ullebø, Ludvik Aspelund Holstad, Joakim Kjemhus, Håkon Lunder Aalrust. Fellesstart kvinner elite: Katrine Aalerud, Emilie Moberg, Cecilie Gotaas Johnsen Fellesstart kvinner junior: Susanne Andersen, Ingvild Gåskjenn

- Vi har ikke lagt noen ordentlig plan ennå, men jeg tror ikke jeg får noen spesiell oppgave for Kristoff. Jeg er bl.a. litt for liten til å gjemme seg bak i opptrekket til en spurt, sier Holst Enger til Aftenposten.

Landslagssjef Stig Kristiansen poengterer at vi aldri vil få se Sondre Holst Enger spurte mot Kristoff dersom begge sitter med i finalen.

- Nei, det er det gitt klar beskjed om. Vi skal ikke spurte på begge sider av veien. Det Sondre kan gjøre dersom begge er med i spurten er å bl.a. å sørge for at ingen utlendinger legger seg på hjulet til Kristoff.

Skal unngå OL-tabben

Edvald Boasson Hagen skal også ha en tilnærmelsesvis fri rolle underveis, men han er tiltenkt å være den siste opptrekkeren for Kristoff dersom Katusha-rytteren er med når det hele skal avgjøres.

VM arrangeres i Qatar 9.-16. oktober. Det sportslige høydepunktet for de fleste, proffenes fellesstart, går siste dag.

- Vi må reise tidlig for å akklimatisere oss til varmen. Det er en middeltemeperatur på 35 grader i Qatar på den tiden, forteller sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund.

Forbundet har sagt til utøverne at solarier kan være en bra forberedelse på varmen som venter. I tillegg har Olympiatoppen et varmeakklimatiseringsprosjekt som forbundet har dratt nytte av.

Med OL i friskt minne, der Norge falt helt igjennom og rytterne blant annet skyldte på varmen, kan man frykte et lignende scenario i VM.

- Nei, da gjorde vi ingen spesielle forberedelser når det gjelder varmen, sier forbundets sportssjef Hans Falk.

En helt annen ting var at OL-løypa slett ikke passet de norske rytterne. Den var rett og slett for hard.

Rekordstor tropp

NCF har fått kritikk for at de ikke sendte eliteløpere til EM sist helg, men den kritikken bryr ikke Kristiansen seg om.

- Jeg leser at vi det kalles flaut, men jeg vil heller kalle det smart. Det betyr at vi kan forberede oss bedre til VM, sier han. Da snakker han blant annet om å reise tidlig ned for å venne seg til varmen.

- Vi har fått fulle kvoter i alle klasser. Det håper vi at vi også skal få neste år når vi arrangere VM selv, sier sportssjefen.

Det betyr at Norge reiser med den rekordstore troppen på 26 utøvere totalt.

- Det er den største troppen noensinne, sier herrenes landslagssjef Stig Kristiansen..

Gode muligheter for medalje

VM-løypa er 257 kilometer lang for eliten, og den er på mange måter svært spesiell. Den er utfordrende, men passer likevel det norske laget mye, mye bedre enn OL-løypa der Norge falt helt igjennom.

- Det er vind utpå der, og det kan bli både svært krevende og spennende dersom det blir sidevind, forklarer Kristiansen.

Løypa er også teknisk utfordrende med svært mange turer inn og ut av rundkjøringer.

Totalt mener ledelsen i forbundet at det er fire bra medaljesjanser for Norge i dette mesterskapet. I fjor ble det ingen medaljer i Richmond.

Edvald Boasson Hagen og Vegard Stake Laengen skal kjøre individuell tempo. I tillegg skal flere av de norske sykle lagtempo for sitt profesjonelle lag.