Tour des Fjords-direktør Roy Hegreberg hadde en vond onsdag, men lover at det ikke skal bli noen flere skandaler når rittet forflytter seg til Rogaland i helgen.

STAVANGER (Aftenbladet): - Det som skjedde i Bergen i går skal ikke kunne skje, men når det første hendte har vi evaluert episoden, og ser fram mot de fire gjenstående etappene. Jeg håper alle parter kan lære av dette, sier Hegreberg til Aftenbladet.

Det var mange og lange møter i Bergen ut over kvelden onsdag, der man prøvde å finne årsaken til at syklistene kjørte feil over Puddefjordsbroen. Feltet fortsatte rett fram og inn i tunnelen mot Sotra, istedenfor ned mot Laksevåg.