16.800 av disse gjerdene skal hindre ny skandale i Bergen

Bergen fikk vanvittig med oppmerksomhet i sykkelsportens verden onsdag, men ikke av gode grunner. Arrangørskandalen under rittet Tour des Fjords, der manglende vakthold førte hovedfeltet på ville veier og sivile trafikanter kom i veien for rittet, gjorde styrtregnet underveis til en ubetydelig bagatell.

At Tour des Fjords-etappen var en generalprøve for rundløypen i neste års VM i Bergen, gjorde det ekstra alvorlig. Men i det kommende verdensmesterskapet, mener arrangørene det er umulig at noe lignende kan skje.