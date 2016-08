Arrangøren beklager, men ingen vet årsaken til sykkelkaoset

BRYGGEN (bt.no): Den første etappen av Tour des Fjords fra Os til Bergen skulle bli en generalprøve på neste års VM-løype. Det endte i skandale.

- Det var litt skandale når det ikke er klart hvor vi skal sykle. Jeg er mest forbanna på at de ikke merker løypen. Vi hadde full kontroll på løpet. Plutselig kjører hele feltet feil. Etter det blir ikke løpet nøytralisert. Jeg satt helt foran og plutselig satt jeg i fjerde gruppe. Da er det umulig å kjøre sykkelløp, forklarte hjemmefavoritten Alexander Kristoff til TV 2 etter løpet.

For i det rytterne skulle over Puddefjordsbroen kjører feltet inn i tunnelen mot Sotra, istedenfor ned mot Laksevåg.

Arrangøren beklager

Rittarrangøren legger seg etter løpet flat, men mener det ikke vil skje under sykkel-VM om litt over et år.

Med tillatelse fra TV 2

- Det er en stor glipp som ikke skal skje. Det er bare å legge seg flat. Men det vil være noe annet under VM. Da vil det være gjerdet langs hele løypen, sier Rittsjef Roy Hegreberg.

- Hvem har ansvaret for glippen?

- Det er en kombinasjon av oss som arrangør, Bergen 2017, Vegvesenet og Politi, som skal stå for merkingen av løypen. Det er VM-arrangøren som står for alle vaktene, men vi er sammen om det som arrangør, sier Hegreberg, som mener det var en menneskelig glipp.

Kan ha manglet vakthold

Bergen 2017 – arrangøren som skal avholde sykkel-VM neste år – har hatt en spesielt ansvar for gjennomføringen av den første etappen av femdagersrittet, men ingen BT har snakket med kunne si noe om hva glippen skyldes.

- Jeg har ikke fått alt med meg, men skjønt at det har vært mangelfullt vakthold i løypen. Dette må de som har ansvaret for sikkerheten og rittarrangøren svare for, sier marked og kommunikasjonsdirektør, Eirik Kubon Halvorsen.

Heller ikke sportsdirektør Torjus Larsen har oversikt over hva som har skjedd.

En av teoriene er at arrangøren har manglet nok frivillige til gjennomføringen.

- Det vil jeg ikke spekulere i, for det vet jeg rett og slett ikke, sier Halvorsen.

Vakthold på anbud

Rittsjefen kunne heller ikke svare om mangelen av frivillige har vært et problem.

- Det kan være derfor, men jeg håper ikke det. Feilen har skjedd, så får vi sørge for at det ikke skjer igjen, sier Hegreberg.

Etter det BT erfarer skal vaktholdet til årets ritt ha blitt lagt ut på anbud som ble vunnet av et Oslo-basert firma. De skal ha hatt færre MC-førere enn vanlig, samt mangle lokalkunnskap i Bergen.

Verken Hegreberg eller Larsen i Bergen 2017 har svart på om dette stemmer.

- Vil ikke skje under VM

Merkingsfeilen var heller ikke den eneste feilen under etappen. Underveis skal det også ha vært flere biler og en buss i løypen, men dette fikk ingen direkte konsekvenser.

Når fadesen først skjedde, mente mange som Kristoff at løpet burde vært nøytralisert – altså at feltet skulle samles igjen slik at det ble likt for alle. Det skjedde ikke.

- Det overrasker meg at de ikke gjorde. Etter min mening burde man nøytralisert det. Det er i hvert fall slik jeg oppfatter det etter å ha sett det på TV, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

- Kan dette skje i VM til neste år, Hansen?

- Jeg er ikke så veldig engstelig for at det skal skje under VM, for da vil hele rundløypen være inngjerdet. Tydeligvis har det vært en motorsykkel som ikke var der han skulle være. Det er ikke bra nok med tanke på sikkerheten, mener sykkelpresidenten.

Holst Engers lagkamerat seiret

Selve løpet kom derfor helt i skyggen av arrangørtabben. Etappen ble vunnet av australske Leigh Howard (IAM), foran Jesper Asselman (Roompot) og August Jensen (Team Coop-Østerhus).

Alexander Kristoff havnet helt nede på en 18. plass, men får nye muligheter torsdag, Da kjøres rittets andre etappe fra Stord og med målgang i Odda.