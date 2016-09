Ber Kristoff ta solarium før sykkel-VM

Varmen tok knekken på de norske sykkelrytterne i OL. Nå gjøres alt for å forberede dem på VM-varmen i Qatar.

Fakta: VM-uttakene Fellesstart, elite menn: Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Vegard Stake Laengen, Daniel Hoelgaard, Sven Erik Bystrøm, Sondre Holst Enger, Vegard Breen, Truls Engen Korsæth, Kristoffer Skjerping. Tempo, elite menn: Edvald Boasson Hagen, Vegard Stake Laengen. Fellesstart, U23 menn: Kristoffer Halvorsen, Amund Grøndahl Jansen, Anders Skaarseth, Ole Forfang, Fridtjof Røinås, Rasmus Fossum Tiller. Tempo menn U23: Rasmus Fossum Tiller. Fellesstart, junior menn: Iver Knotten, Andreas Leknessund, Sedrik Ullebø, Ludvik Aspelund Holstad, Joakim Kjemhus, Håkon Lunder Aalrust. Tempo menn junior: Iver Knotten, Andreas Leknessund. Fellesstart, elite kvinner: Cecilie Gotaas, Katrine Aalerud, Emilie Moberg. Fellesstart, junior kvinner: Susanne Andersen. Tempo kvinner junior: Susanne Andersen.

- Det kan bli opp mot 40 grader under VM. Forholdene er helt spesielle i Qatar, sier landslagssjef Stig Kristiansen.

Å svette og brune seg i et solarium er ikke det man forbinder oftest med oppladning til store mesterskap. Men budskapet fra landslagsledelsen i sykling er klar: "Solarium kan være en måte å forberede seg på".

Her er troppen som skal kjempe om VM-gull

Da de norske sykkelrytterne sviktet en etter en under OL i Rio, var varmen en av de viktigste forklaringene. Forhåndsprognosen gikk på at det skulle være mellom 18 og 24 grader i Rio. Det ble 38!

Best når det er kaldt

- Vi tror mange vil falle av på grunn av varmen i Qatar også. I utgangspunktet er ikke nordboere genetisk anlagt for å tåle en slik varme. Vi kjører som regel best under vårklassikerne når det regner og er kaldt. Det passer oss bedre, sier sykkelforbundets sportssjef Hans Falk.

- Nå gjør vi hva vi kan for å minimere den risikoen, legger han til.

Det er her solarium kommer inn i bildet. Ifølge landslagssjef Stig Kristiansen vil dette redusere behovet for solkrem som tetter porene og gjør den naturlige kjølingen dårligere. Men solarium-biten er bare en liten del av det som gjøres.

Noen av rytterne har vært i et varmekammer hos Olympiatoppen for å trene i høye temperaturer, men det gjelder bl.a. ikke Alexander Kristoff.

Reiser tidlig

- Det handler mye om å reise ned i god tid for å venne kroppen til varmen. Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm er blant dem som skal sykle VM i lagtempo for profflaget sitt en uke før elitens fellesstart. Derfor kommer de til å være ekstra tidlig på plass. Men med det kommer en annen utfordring. Skal du være i Qatar i to uker, må du være godt psykisk forberedt. Det er ikke noe ideelt treningsmiljø der, forklarer sportssjef Falk.

I tillegg handler det å bruke kjølevester, kjølearmbånd og andre måter å kjøle seg ned på. Spørsmålet er hvordan disse skal brukes optimalt, og om det for eksempel skal bli mulig å bytte disse under konkurransen slik at man får nye som er nedkjølte.

Svamper med kaldt vann er helt vanlig, og det kan bli satt opp sprinkleranlegg der rytterne kan kjøre under kaldt vann. Svært kald drikke må man derimot være forsiktig på siden det lett føler til magekrampe.

Dette synes Kasper Wikestad om kallenavnet «Skrikestad» - få med deg denne ukens Aftenpodden Sport: