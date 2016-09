– Vi har ikke økonomi til å starte et World Tour-lag på egenhånd, sier regiondirektør Dag Ove Aksland.

Søndag kveld meldte TV 2 at det snakkes om et norsk profflag i regi av Coop og miljøet rundt Alexander Kristoff, men at han selv holder seg utenfor konkrete diskusjoner.

– Jeg vet det er snakk om det. De sponser jo et lag allerede, men vi får se om vi kan få til noe større. Det hadde vært en drøm å få et norsk lag på beina som kan være med på de store løpene. Så, ja, jeg håper på det, sa Kristoff til TV 2.