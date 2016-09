Dahle Flesjå nummer to i verdenscupfinalen

Det var en solid revansj for rogalendingen etter at det ble en litt skuffende 10.-plass i OL i Rio de Janeiro for 14 dager siden.

Dahle Flesjå ledet lenge og ble først passert rett før passering fem av seks runder. Da smatt Neff forbi, og i mål var hun 36 sekunder foran etter at Dahle Flesjå roet ned de siste meterne.

Nesten

Dahle Flesjå trakk ikke helt med toppformen i OL, og hadde ikke helt dagen da. Hun ble nemlig nummer to i det siste verdenscuprittet før OL også. Det skjedde i Mont-Saint-Anne i Canada 8. august.

43-åringens 2.-plass i Vallnord i Andorra søndag betyr at hun endte opp på 5.-plass sammenlagt i terrengsyklingsverdenscupen.

Dahle Flesjå er ni ganger verdensmester og vant sitt første rundbaneritt i verdenscupen i Lillehammer i 1996. Det er 20 år siden og forteller mye om hvilken god karriere som hun har hatt som idrettsutøver.

Og enda er den ikke over. Veteranen har sagt at hun fortsetter å konkurrere også neste sesong.

Best sammenlagt

Catharine Pendrel fra Canada ble nummer tre i Andorra, og det var nok til å vinne verdenscupen sammenlagt. Det samme gjorde 35-åringen i 2012. Pendrel kom i mål 1.12 minutter bak Neff.

Svenske Jenny Rissveds ble olympisk mester i Rio. Søndag ble talentet fra Falun nummer fire. Hun var 2.25 minutter bak vinneren Neff. (©NTB)