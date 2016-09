Dansk seier i Sandnes

Bjørn Tore Hoem måtte gi tapt for danske Asbjørn Kragh Andersen i spurten på fjerde etappe av Tour des Fjords.

De to skandinavene rykket fra tetgruppen én kilometer før mål og gjorde opp seg imellom i Sandnes.

– Målet i dag var bare å angripe og være i forkant, men jeg følte meg bare bedre og bedre i løpet av dagen. Jeg fikk sinnssykt god hjelp av lagkameratene, og da jeg ble plassert så bra inn i bakken, var det bare å kjøre på, sa Hoem til TV 2.

– Når jeg var så nær seier, var det utrolig surt. Jeg prøvde å starte rolig, men jeg er fornøyd med annenplass.

Alexander Kristoff ble nummer fire lørdag. Katjusja-rytteren har vunnet to etapper i årets Tour des Fjords.

Et brudd på fem mann kom seg tidlig av gårde, med navn som Carl Fredrik Hagen, Hampus Anderberg og Floris Gerts.

På det meste fikk bruddet nærmere 11 minutter på hovedfeltet, og etter hvert skjønte man at hovedfeltet kunne få en tøff jobb med å kjøre inn de fem mann i bruddet. Med 53 kilometer igjen hadde bruddet seks minutter, og ting så lovende ut for gutta i front.

Med 25 kilometer igjen var feltet under tre minutter bak, og tok stadig innpå, og man begynte å tro at feltet skulle ta inn utbryterne og at Alexander Kristoff skulle få spurte om seieren.

Da forspranget nærmet seg minutte,t satte Carl Fredrik Hagen inn støtet. Med 15 kilometer igjen ville Sparebanken Sør-rytteren gjøre alt for ikke å bli tatt igjen av feltet.

Carl Fredrik Hagen og Floris Gerts holdt avstanden til det var et par kilometer igjen, men i den siste harde stigningen før mål var det bare snakk om sekunder ned til forfølgerne med Alexander Kristoff i spissen.

Men de siste metrene før mål var danske Asbjørn Kragh Andersen raskest og vant foran nordmannen Bjørn Tore Hoem.

Kristoff maktet ikke å gjenskape prestasjonen fra fredagens etappe til Suldalsosen, men var bare et par sekunder bak vinneren i mål, på en fjerdeplass.

