Derfor kniver de om sykkelshowet

Folkefest og profilering er årsaken til at det legges igjen millioner av kroner for å bli start- og målbyer i Tour des Fjords.

STAVANGER (Aftenbladet): - Vi føler at Tour des Fjords er med på å sette Ryfylke på kartet, samtidig som dette skaper et voldsomt engasjement hos folk. Og gode arrangementer i regionen er så absolutt noe Ryfylkefondet skal bidra til, sier fondsstyrer Geir Ims i Ryfylkefondet til Aftenbladet.

For tredje år på rad vil sykkelstjernene innta veiene i Ryfylke, når Suldalsosen er målgang for tredje etappe av årets Tour des Fjords fredag. For to år siden var det Hjelmeland og Forsand som hadde samme rolle, mens Sauda tok syklistene i mål på tredje etappe i fjor. Nå er altså turen kommet til Suldal.