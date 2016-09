Her er Kaggestads dom over de norske sykkelproffene før VM-uttaket

- Alexander Kristoff har skjemt oss bort, men i år har den virkelig store seieren manglet, sier Johan Kaggestad. Den seieren kan komme i VM i oktober.

Tirsdag presenteres laget som skal sørge for norske medaljer under VM i Qatar neste måned. Mellom 2010 (Thor Hushovds gull) og 2014 tok Norge åtte VM-/OL-medaljer, fordelt på flere klasser. I fjor var Alexander Kristoff svært nær da han ble nummer fire på fellesstarten i Richmond. I år passer løypa enda bedre for nordmannen, og han får med seg hele åtte ryttere som skal hjelpe ham til gull.

- Han er en av de største favorittene. Jeg håper bare ikke varmen setter ham utenfor, sier Johan Kaggestad.

Ingen direkte stryk

Aftenposten ba TV 2-eksperten om å gjøre en vurdering av sesongen til alle proffene før VM-uttaket. Han fant ingen han ga toppkarakter seks og heller ingen som fikk én og direkte stryk. Men ellers er hele karakterskalaen brukt. Rytterne er vurdert både ut ifra forventninger, roller og resultater.

De to foregående sesongene var rene 6-ere for Alexander Kristoff. Det skulle bare mangle når man vinner ett av sykkelsportens monumenter og som i fjor var verdens mestvinnende proff.

- Men i år mangler han den virkelig store seieren for å komme helt opp, forklarer Kaggestad.

"Proffabrikken"

Om alle de 12 forblir proffer neste sesong, er litt usikkert. Derimot vil det helt sikkert komme nye til. Proffabrikken "Joker Byggtorget" fortsetter å levere resultater som imponerer de store profflagene. Kristoffer Halvorsen vant i helgen prestisjerittet GP D'Isbergues i Frankrike. Amund Grøndahl Jansen har hatt en helt rå sesong og imponerte spesielt under Tour de l'Avenir, ungdommens Tour de France. Storlagene Etixx og Lotto er blant mulige arbeidsgivere neste år. Også Truls Engen Korsæth har fått sportsdirektører til å måpe med sin kjørestyrke, senest sist fredag i Belgia.

- Jansen er klart den sterkeste kandidaten til ny norsk proff, men vi ser med referanse til flere av de norske, at det lurt å komme seg til et lag med en annen nordmann. Amund er god på tempo, han er offensiv og blitt voksen som syklist i år, mener Johan Kaggestad.

Dette er karakterer og vurdering:

