Her er troppen som skal kjempe om VM-gull

Det ble klart da landslagssjef Stig Kristiansen presenterte uttaket til mesterskapet i oktober tirsdag.

Alexander Kristoff, Vegard Breen, Sondre Holst Enger, Edvald Boasson Hagen, Vegard Stake Laengen, Daniel Hoelgaard, Kristoffer Skjerping, Sven Erik Bystrøm, Truls Engen Korsæth har alle fått grønt lys til å sykle VM.

Det betyr at det som ventet ikke ble plass til veteranen Lars Petter Nordhaug.

Kristoff blir Norges kaptein i Qatar. Den flate og tekniske VM-løypa passer Katjusja-syklisten meget godt, og 29-åringen har tidligere vist at han behersker forholdene i Qatar meget godt. På merittlista har Kristoff allerede seks etappeseirer fra Tour of Qatar.

Første gang siden 2009

Kristoff var den av nordmennene som plasserte seg best på fjorårets VM-fellesstart i amerikanske Richmond. Der ble han til slutt nummer fire.

Edvald Boasson Hagen og Vegard Stake Laengen blir Norges representanter i temporittet i VM. Førstnevnte har hamstret NM-gull i disiplinen de siste årene, men lyktes ikke på OL-tempoen i Rio nylig.

Norge stiller også et slagkraftig mannskap på kvinnesiden i Qatar. I landeveisrittet skal Emilie Moberg, Cecilie Gotaas Johnsen og Katrine Aalerud.

Totalt har Norge 26 utøvere på start i Doha. Det skal også kjempes om edelt metall i U23- og juniorklassene for begge kjønn.

- Jeg vet at dette er den største troppen vi noensinne har sendt til et VM, sa landslagssjef Kristiansen tirsdag.

Blant de store

Sist Norge hadde ni syklister på start under en VM-fellesstart for menn var i 2009 sveitsiske Mendrisio i 2009. Da ble Kurt Asle Arvesen bestemann med 12.-plass. Med seg på laget hadde han blant andre Edvald Boasson Hagen og Thor Hushovd.

Kun ni andre nasjoner får stille med full kvote på herresiden i Qatar. Store sykkelnasjoner som USA, Russland og Tyskland har kun seks mann på start.

Til grunn for tildelingen av VM-plassene ligger blant annet Det internasjonale sykkelforbundets nasjonsranking. Der er Norge i øyeblikket helt opp på niendeplass. De ti beste får stille nimannslag i Qatar - forutsatt at man har like mange ryttere inne blant de 300 beste på den individuelle rankingen.

Nasjoner som ikke oppfyller det sistnevnte kravet, kan likevel få to ekstra plasser som følge av plasseringen på den kontinentale rankingen - i Norges tilfelle den europeiske nasjonsrankingen. Der er Norge i øyeblikket nummer seks som følge av jevnt gode resultater denne sesongen.