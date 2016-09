Her kjører Team Skys lagbuss nesten ned en tursyklist: - Den holdt på å ta livet av meg

Torsdag publiserte Andy Rolfe en video av at han var på sykkeltur, der han ble snaukjørt av sykkellaget Team Skys lagbuss.

- Team Skys buss holdt på å ta livet av meg her, beklager språket, men dette må gå viralt for syklistenes sikkerhets skyld, skriver waliseren på Twitter.

- F*ens idiot!

"F*ens idiot! Idiot! F*ens idiot!" utbryter han under den nære forbipasseringen i videoen.

For tiden foregår sykkelrittet Tour of Britain på engelsk jord, noe som vil si at Team Sky konkurrerer på hjemmebane. Men her har de altså klart å gjøre seg upopulære hos en av hjemmepublikummerne.

Etter at bussen - som for øvrig kalles "Death Star" - som huser lagets ryttere har sendt dem avgårde ved starten, kjører den til målområdet der de venter på målgang. Det er på denne turen onsdag at episoden skal ha skjedd.

Team Sky beklager

Men Team Sky tok imidlertid kontakt med Rolfe kort tid etter at han postet videoen på sosiale medier. Senere torsdag sendte de ut en pressemelding der de beklager.

Reuters

- Det som vises i videoen er helt uakseptabelt, og vi beklager. Vi har allerede snakket med sjåføren og kommer til å snakke nærmere med ham om dette. Vi kommer også til å minne alle som jobber for oss om hvilke ansvar de har, skriver de i pressemeldingen.

- Å oppfordre folk til å komme seg ut på sykkelen er en stor del av det vi står for som lag. Vi er et lag med syklister, og vi vet hvor viktig det er å sette et eksempel når det gjelder trygg ferdsel på veiene.