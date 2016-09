Kristoff kan ha avgjort hele Tour des Fjords

SULDALSOSEN (Aftenbladet): - Dette smake godt, tilstår Kristoff overfor Aftenbladet etter fem og en halv time på sykkelsetet, 220 km fra Ulvik til Suldalosen.

Bare 30 km før mål hadde en tettrio med Damiano Caruso, Michael Scaer (begge BMC) og Pieter Weening fra Roompot en ledelse på tre minutter. Men da slaget virket tapt, tråkket Kristoff til på egen hånd, fikk med seg to mann og spiste opp hele forspranget til teten.

Pål Christensen

Fire kilometer før mål var de innhentet, og i spurten hadde Kristoff full kontroll. Sammenlagt leder han nå rittet med 20 sekunders margin til sveitseren Michael Schär (BMC) og Nick van der Lijke (Roompot). Mange av sammenlagtfavorittene er over minuttet bak.

- Jeg ble ekstra inspirert av at det ventet helikoptertransport til Stavanger hvis jeg vant. Det var ga en ekstra gnist i spurten, tilstår Kristoff overfor Aftenbladet, mens han får tørket sølen av en skitten kropp og ansikt.

Pål Christensen

Avgjøres i Sandnes

Han tror sammenlagtsjansene avgjøres med lørdagens etappe i Sandnes. Der mistet han teten i bakken mot Aspervik i fjor.

Pål Christensen

- Leder jeg etter etappen i Sandnes er nok mye gjort. Jeg er ekstra motivert for å gjøre det bra der. Selv om det kostet å vinne denne etappen, tror jeg mange av mine konkurrenter om sammenlagttittelen brukte enda mer krefter enn meg. Da jeg først hadde kjørt inn de tre i tet fire kilometer før mål, følte jeg at jeg hadde kontroll. Jeg hadde litt å gå på mot slutten, tok ikke ut alt, forklarer Kristoff.

Fantastisk reklame

Rittdirektør Roy Hegreberg var ekstra blid i Suldalsosen. Etter skandalen i Bergen ha Alexander Kristoff gitt rittet den aller beste reklamen før avslutningen i Sandnes og Stavanger.

Pål Christensen

- Jeg er dypt imponert over det Alex viste her i dag. Men jobben er ikke gjort ennå. Jeg håper alle i Sandnes- og Stavanger-regionen går mann av huse for å støtte Kristoff i jakten på sin andre sammenlagtseier i rittet, sier han til Aftenbladet.

Seieren i Suldalsosen var hans niende i Tour des Fjords. Katjusja har vunnet alle tre foregående utgavene av rittet, mens Kristoff vant sammenlagt i 2014. Søndag kan han gjenta den prestasjonen.