Kristoff tok opp jakten alene

Vi fulgte Tour des Fjords-etappen de siste milene inn mot Suldalsosen. Alexander Kristoff vant etter en sterk etappe.

Slik var utviklingen i løpet:

Det er nå bare 5 km igjen. Det er bare 10 sekunder mellom Kristoff og de to han har med seg, Jonas Koch og Nick van de Lijke. han ser de tre foran seg, det må gi inspirasjon. Dette kan gå!!

10 km igjen til mål. Kristoff har tatt opp jakten når rytterne har nådd Sand. Avstanden mellom de tre i tet og Kristoff er på 1.15. Kristoff har vist et herlig initiativ når han ikke fikk hjelpen han trengte fra hovedfeltet. Han jakter på trioen i tet. Men kort igjen. Tvilsomt om dette går. Kristoff har med seg blant andre Alexander Kamp.

15 km igjen, og avstanden er redusert noe, til 1.52 minutter, Men det er kort igjen. Sammenlagtleder Leigh Howard fra IAM sliter bakerst i hovedfeltet.

20 km igjen til dagens etappe er ferdig. Avstanden fra de tre i tet til Kristoff og hovedfeltet er 2.25. Dette bruddet kan holde hvis ikke farten bak settes veldig opp. Og det haster veldig.

25 km igjen. Det haster for hovedfeltet. Arrangørene har ikke oppgitt tidsdifferansen den siste halvtimen, men den er rimelig stor. Dette skal holde hardt.

30 km igjen. De er over nye Sandsfjord bru. Avstanden mellom tre mann i tet, Schär, Weening og Caruso og hovedfeltetet er over to minutter. Ingen nøyaktig tidsangivelse de siste minuttene.

40 km igjen. De fire i tet, Damiano Caruso og Michael Scaer fra BMC og Sjoerd van Ginneken og Pieter Weening fra Roompot, øker fortsatt til hovedfeltet. Nå er avstanden blitt 2,50. Nå må det kjøres i hovedfeltet!

50 km til målstreken i Suldalsosen. Kvartetten i tet øker forspranget til hovedfeltet. Avstanden er nå 2.33. Og i Suldalsosen har det startet å regne igjen. Mye. Avslutningen blir våt.

60 km igjen. Forspranget er på 1.50. Fire mann i tet, Schaar, van Ginneken, Weening og Caruso. IAM og Katjusja leder an i hovedfeltet.

70 km igjen. Åtte er blitt sju i front. Frederic Brun fra Fortueno Vital har sluppet. Hovedfeltet tar fortsatt innpå. Nå er avstanden 1.30. Akkurat nå er det oppholdsvær i målområdet i Suldalsosen.

80 km igjen. Nå er forspranget mellom de åtte utbryterne og hovedfeltet nede i drøyt to minutter. De er like utenfor Sauda. Det meste tyder på at bruddet vil bli hentet.

90 km igjen. Hovedfeltet tar innpå de åtte i tet. Det skiller 2.46 når de er på vei ned mot Sauda og smelteverket.

100 kilometer igjen av dagens 220 km fra Ulvik til Suldalsosen. Rytterne er på vei opp til Kringletjørn. En gruppe på seks ryttere er 3.25 foran hovedfeltet, mens Quentin Pacher fra Delko Marseille jakter på de seks foran. Han har 21 sekunder å ta inn på lederne. De sju som sitter foran er Damiano Caruso (BMC), Lorenzo Fortunato (Tinkoff), Frederic Brun (Fortueno Vital), Michael Schär (BMC) , Carl Fredrik Hagen (Sparebanken Sør), Pieter Weering (Roompot) og Sjoerd van Ginneken (Roompot).

Stemningsrapport fra Suldalsosen noen timer før målgang:

Rundt tre timer før deltakerne i Tour des Fjords passerer mållinjen i Suldalsosen, mønstres det i målområdet. Små og store ryfylkinger er på plass, det samme er Alexander Kristoffs belgiske fanklubb. Alle håper på ett utfall: At Alexander Kristoff krysser mållinjen først.

- Vi er ferdige med skoleuka. Nå handler det om å heie på Kristoff og de andre syklistene, sier Anna Krogh og Synniva Mehus Rugland, som har utstyrt seg med røde solbriller i septemberregnet.

De har ikke lange veien å gå. Det er 100 meter til mållinjen fra utgangsdøren til Vinjar skule.

Litt lenger reisevei har fanklubben til Kristoff hatt. Tradisjonen tro følger de Tour des Fjords, fra første til siste etappe.

- Høydepunktet for oss blir grillfesten hjemme hos Anne Kristoff og Stein Ørn i Stavanger lørdag kveld. Den har jeg hørt mye om, men aldri opplevd. Derfor måtte jeg oppleve Tour des Fjords for første gang, sier Elke von Coillie, som er gift med lederen av fanklubben, Dirk Billiau.

Fra Jæren har fire år gamle Tobias Steine tatt turen, sammen med farmor. Og tre timer før proffsyklistene dundrer inn mot mållinjen, måtte Tobias teste oppløpet på sin egen Apache-sykkel.

- Jeg håper Alexander Kristoff vinner, sier fireåringen.

