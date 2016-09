Kristoff vant sin åttende Tour des Fjords-etappe

Alexander Kristoff slo til på akkurat riktig tid og spurtet inn til en klar seier på annen etappe av Tour des Fjords.

Det var nordmannens første triumf i årets utgave, men Katjusja-rytteren har totalt vunnet hele 8 etapper av 15 mulige i Tour des Fjords-historien.

En liten stund så sammenlagtleder Leigh Howard (IAM) ut til å være på vei mot sin annen strake seier, men Kristoff smatt forbi og slo australieren klart helt på tampen.

– Det var hardt i bakken der. Politt gjorde en sinnssyk bra innsats, dro i hele bakken og holdt det samlet inn til mål. Uten ham hadde det ikke blitt seier i dag. Han skal ha 90 prosent av æren, sa Kristoff til TV 2 om sin lagkamerat Nils Politt.

Slik forklarte Kristoff den perfekte timingen på oppløpet:

– Howard kom fra hjulet mitt og startet bra. Etter en lang og hard dag ville jeg ikke starte for tidlig, så jeg tok ham på slutten.

Overrasket

I sammendraget leder Howard fortsatt, men nå er det kun to sekunder som skiller ned til Kristoff på annenplass.

– Jeg ble overrasket over at Howard hang med så bra i dag, han pleier ikke å gå så bra i bakkene. Han kan bli en nøtt å knekke, for dagens etappe var nok på papiret den verste. I morgen er bakken langt fra mål, sa Kristoff om sammenlagtkampen.

For Kristoff var seieren en stor opptur etter skuffelsen dagen før. Onsdagens åpningsetappe ble ødelagt av at en arrangørfeil førte til at store deler av hovedfeltet syklet feil vei 15 kilometer før mål. Etter mye om og men ble det torsdag klart at etappen skulle nøytraliseres.

– I går var jeg ganske langt nede. Det gikk jo ikke som jeg hadde håpet, men sånn var det for de fleste. I dag var det en bedre dag for alle, sa Kristoff.

Gloser

August Jensen overrasket med en tredjeplass på onsdagens etappe. Det klarte ikke Coop-Østerhus-rytteren å kopiere dagen etter.

– Det ble en sinnssyk kaotisk avslutning og mye kriging. Det var vanskelig å få et skikkelig opptrekk. Jeg fikk noen gloser fra noen profflag, og noen profflag fikk noen gloser fra meg etter målgang. Sånn er det, det er enklere å kjefte på meg enn på Alexander når det er krig om plassering, sa Jensen til TV 2.

Det gikk en velt i bakre halvdel av hovedfeltet få kilometer før mål torsdag. Den 213 kilometer lange etappen gikk mellom Stord og Odda.

Tour des Fjords fortsetter fredag med en etappe fra Ulvik til Suldalsosen. (©NTB)

