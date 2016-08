Kristoff vet hva han mangler i årets sesong

Etter fjorårets braksuksess har Alexander Kristoff ikke vunnet ett ritt i år hvor alle de beste er med. Det er han veldig klar over selv.

- Jeg har vært veldig nær å vinne to ganger i Tour de France og andre ritt denne sesongen, men det er seirer som gjelder. Slikt sett blir forskjellen stor fra fjoråret, medgir Alexander Kristoff overfor Aftenbladet.

Trener Stein Ørn erkjenner at "de fleste" undervurderte hvor vanskelig denne sesongen skulle bli for Alexander Kristoff (29). Han understreker at statusen til Kristoff har endret seg voldsomt. I fjor vant han 20 ganger. Rent lagmessig har det bydd på en del ufordringer denne sesongen.