Kristoffs trener mener skandalen må få etterspill

STAVANGER (Aftenbladet): Ørn var opptatt med legejobb i Stavanger under innspurten på første etappe av Tour des Fjords, men har fått med seg epiosoden og snakket med sin elev og stesønn, Alexander Kristoff.

- Det at rytterne kjørte feil viser jo at VM-organisasjonen har mye å forbedre. Men jeg synes dommerne har et vel så stort ansvar. De kunne med letthet løst hele episoden ved å nøytralisere feltet. Det var over 15 km igjen, og det var rikelig med tid til å gripe inn, sier Ørn til Aftenbladet.

Kristoff om Tour des Fjords-kaoset: - Skandale

Arrangøren beklager, men ingen vet årsaken til sykkelkaoset

Han har også fått tilbakemelding på at trioen som stakk av fra feltet, var sammen med Alexander Kristoff inne i tunnellen da feltet stoppet.

- De kjørte ut av en nødutgang, og har sånn sett ikke fulgt løypen for å komme i posisjon. Da er det ekstra grunn til at dommerne skulle nøytralisert feltet, mener han.

Rittdirektør Roy Hegreberg uttalte i TV 2 sin sending at dommerne ikke grep inn fordi de mente det var for kort igjen av etappen til å gjøre det.

Italienske Claudio Guimaraes er leder for dommerne i Tour des Fjords. Til nettstedet Procycling.no sier han dette om hvorfor feltet ikke ble nøytralisert.

- Det var ikke behov for å nøytralisere på det øyeblikket, fordi alle var sammen og alle hadde stoppet sammen, og alle startet sammen igjen. I etterkant, hvis det er et angrep så et det normalt - i hvert fall når vi er så nær mål. Det var ingen luker eller grunn til å stoppe rittet.