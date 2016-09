Peter Sagan ble tidenes første europamester på sykkel

Peter Sagan gjorde ikke så mye av seg underveis i det 236,3 kilometer lange EM-rittet i landeveissykling, men han var på rett plass i spurten og vant.

Det var først i den aller siste bakken opp mot mål, med bare et par kilometer igjen å sykle, at slovaken viste seg fram i fremre del av feltet. Det var flere angrep, særlig fra et par av de italienske rytterne inn mot og i den siste bakken mot mål, men alle angrep ble kjørt inn.

Moreno Moser gikk i et solobrudd ti kilometer før mål, men ble hentet av hovedfeltet midtveis i den siste bakken. Han hadde på det meste en ledelse på vel 30 sekunder.

Etter at Moser var nøytralisert forsøke lagkameraten hans, Davide Formolo seg. Han fikk en liten luke, men 400 meter før mål var det slutt for ham også.

Det var i første rekke belgierne og polakkene i feltet som ledet an i jakten på utbryterne mot slutten.

Regjerende verdensmester Peter Sagan snek seg med og slo til i det riktige øyeblikket. Han vant en suveren spurtseier. Det var omtrent 100 meter igjen av rittet da Sagan gikk til for fullt og avgjorde. Vinnertiden var 5.34.23.

Sølvet gikk til Frankrikes Julian Alaphilippe, mens Daniel Moreno fra Spania sikret bronsen.

Norge hadde ikke med ryttere i det aller første fellesstartrittet for senior menn i EM-sammenheng noensinne. (©NTB)