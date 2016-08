SISTE: Skandaleetappen blir nøytralisert

Som rittdirektør Roy Hegreberg antyder overfor Aftenbladet, blir nå første etappe av Tour des Fjords nøytralisert. Rytterne får samme tid.

Det var etter et ekstraordinært jurymøte torsdag formiddag at det ble avgjort at tidsdifferansene mellom rytterne skal nullstilles.

Stein Ørn, trener for Alexander Kristoff, sa onsdag kveld til Aftenbladet at flere ryttere tok nødutganger ut av tunnelen mot Sotra. Det er nå bekreftet via tv-bilder.

Tidene som nå blir stående, er fra første gang rytterne passerte målstreken på Bryggen 19 kilometer før mål.

Den svært spesielle situasjonen oppsto drøye 15 kilometer fra mål i Bergen sentrum.

Med tillatelse fra TV 2

I et veiskille kjørte hovedfeltet feil og inn i en tunnel. Tabben ble raskt oppdaget, men flere ryttere tapte mye tid etter at de måtte snu.

Flere av rytterne måtte også i asfalten da det ble bråstopp foran dem.

Det opprinnelige fire mann store bruddet var innkjørt da den pinlige arrangørtabben oppsto, men tre ryttere benyttet anledningen til å skaffe seg en solid luke til feltet.

