Se hva sykkelverden skriver om skandalene i Bergen

Når Bergen arrangerer sykkel-VM om et år, er den internasjonale oppmerksomheten en selvfølge. At den skulle bli omfattende allerede under generalprøven, var ikke like selvfølgelig. Men etter en Tour des Fjords-etappe der feltet kjørte feil grunnet manglende vakthold og sivile trafikanter skapte trøbbel i løypen, ble det slik.

BAKGRUNN:

I Australia er kritikken knusende på nettstedet Cycling Central, som er en del av et offentlig tv-nettverk. Til 45.000 følgere på Twitter slår de fast at Bergens VM i 2017 ser ut til å være i trøbbel. I en artikkel på nettstedet heter det at det var flere eksempler på inkompetanse hos rittarrangørene.

Torsdag formiddag var Bergens VM-sjef Harald Tiedemann Hansen tydelig på at Tour des Fjords-tabbene ikke skader verdensmesterskapet på noe vis.

- Det har ingen betydning. Ingen betydning! UCI (Det internasjonale sykkelforbundet) hevet bare så vidt på øyenbrynene over det som skjedde. Det er krevende å bevege seg gjennom en by som Bergen med et sykkelløp, sa Tiedemann Hansen.

Omtalt i mange land

Det danske sykkelnettstedet Feltet.dk har publisert hele tre saker etter Tour des Fjords-etappen. En artikkel tar for seg at etappevinner Leigh Howard sier omstendighetene ødelegger seieren litt, en annen dreier seg om Alexander Kristoffs irriterte uttalelser etter målgang og en tredje sak tar for seg den regjerende danske mesterens prestasjon - på dagen «feltet kørte forkert».

Belgiske Nieuwsblad bruker overskriften «Farse i Tour des Fjords».

Britiske Cycling Weekly skriver mest om hvordan sykkelfeltet møtte på trafikale problemer, med overskriften «Ryttere måtte tråkle seg gjennom trafikken i kaotisk Tour des Fjords».

Torsdag ettermiddag kom det frem at åpningsetappen av Tour des Fjords blir nøytralisert, og at tidene som vil gjelde i sammenlagtkonkurransen er fra passering 19 kilometer før den egentlige målstreken.

Etter onsdagens etappe beklaget rittsjefen i Tour des Fjords, Roy Hegreberg, de uheldige episodene.

- Det er en stor glipp som ikke skal skje. Det er bare å legge seg flat. Men det vil være noe annet under VM. Da vil det være gjerdet langs hele løypen, sa Hegreberg til BT.