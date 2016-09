TV 2: Coop og Kristoff-hjelpere planlegger profflag

Ifølge TV 2 er det ikke bare Thor Hushovd som går med en drøm om å få et norsk profflag på beina.

- Jeg vet det er snakk om det. De sponser jo et lag allerede, men vi får se om vi kan få til noe større. Det hadde vært en drøm å få et norsk lag på beina som kan være med på de store løpene. Så, ja, jeg håper på det, sa Kristoff til TV 2 etter å ha vunnet den siste etappen av Tour des Fjords søndag.

For noen måneder siden ble det klart at Hushovd ikke får stablet et norsk worldtour-lag på beina til 2017-sesongen.

- Det er elleve måneder siden jeg meddelte at jeg ønsket å starte et norsk worldtour-lag i sykling. Jeg har jobbet hardt for å få det til foran 2017-sesongen, men dessverre har jeg ikke klart det, sa Hushovd i juni.

Overfor TV 2 innrømmer Kristoff at det hadde vært en drøm å få et norsk lag på beina.

- Hvorfor ikke? Det hadde vært utrolig kult, sier han.

Laget skal fortsatt være i planleggingsfasen, og det er ikke klart om laget vil forsøke å bli et worldtour-lag (det øverste nivået i sykkelsporten), eller Pro Continental (nivå to).

Kristoff har kontrakt med Katjusja ut neste sesong. Etter det kan et norsk lag være aktuelt. Tanken er å bygge laget rundt Stavanger-rytteren.