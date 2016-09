Casper Ruud (17): - Det største jeg har gjort, uansett hvordan finalen ender

17-åringen har imponert stort i Challenger-turneringen i Sevilla, og ble sent i går klar for finalen etter seieren mot argentinske Pedro Cachin. Nordmannen tapte første sett, men slo tilbake og vant de to siste. Turneringen er stortalentets første storturnering på nest øverste nivå.

Hovedpersonen selv har hatt en avslappende start på dagen etter gårsdagens semifinale. Når Adresseavisen snakker med Ruud, er han på styrkerommet for å strekke ut. Så skal han ut og slå litt, før det blir mer hvile inn mot finalen. Samme oppskrift som han gjør hver dag.

Men selv om dagens aktiviteter før kvelden ikke skiller seg voldsomt fra hvilken som helst dag, er han klar på at det hadde vært artig om kvelden endte med seier.

- Det blir veldig gøy. Det er det beste resultatet i karrieren uansett, så om det skulle ende med seier, så hadde det vært veldig stor bonus. Så det hadde helt klart vært veldig stort om jeg klarte å vinne i dag, sier han.

- Gjelder å ikke ta av

Han mener årsaken til at han har gjort det så bra i denne turneringen er såre enkel. Han har rett og slett spilt god tennis.

- Jeg har spilt veldig mye bra tennis, spesielt mot slutten av kampen i går var det høyt nivå. Det gjelder å være stolt, men ikke ta helt av. Det er fortsatt en kamp igjen i dag, og alt kommer ned til denne kampen. Jeg må nullstille meg.

Kveldens motstander er japanske Taro Daniel. Han er en 191 cm høy, 23 år, høyrehendt, født i USA, men bor i Valencia. I dag er han ranket som nummer 101 i verden, men tidligere i år lå han på 85. plass. En formidabel motstander for en som er ranket som 450 beste tennisspiller i verden.

- Jeg vet at jeg må spille bra, for han jeg spiller mot er ikke en dårlig spiller i det hele tatt. Nå har jeg spilt veldig bra og slått spillere jeg egentlig ikke skal slå, så vi får bare håpe jeg gjør det i kveld også, og at jeg klarer å spille riktig taktisk.

Tidenes tennisnordmann er imponert

Hjemme i Norge sitter Caspers far, Christian Ruud. Han er tidenes beste norske tennisspiller, og er imponert over det sønnen får til i så ung alder.

- Jeg er veldig imponert selvfølgelig. Han har gjort det bra i det siste, og hadde lyst til å prøve seg på et litt høyere nivå. Målet var at han skulle kvalifisere seg og gjøre noen bra matcher mot gutta som er rangert over 250. Det har gått over all forventning, det er ikke noe å legge skjul på det, sier Christian Ruud.

Casper Ruud er i dag ranket på 450. plass, men så langt i turneringen har han slått to spillere som er ranket topp 200, og en som er ranket topp 100. Christian Ruud tror at sønnen blir motivert av å spille mot utøvere som er høyere ranket enn han selv.

- Han blir ekstra motivert av å spille mot de som er bedre, det er en god egenskap å ha. Du får selvtillit av å slå dem, og tenker at de gutta her er ikke uslåelige. Casper er flink til å klare å følge det opp, sier Ruud.

Selv om sønnen har imponert stort i turneringen så langt, innrømmer faren at Casper kanskje ikke er favoritt i kveldens finale.

- Det er japaneren som er favoritt, det er ikke noe tvil om det. Men Casper liker å være litt underdog, mener Christian Ruud.

Ekspert tror Ruud kan vinne

Eurosports tennisekspert Christer Francke var imponert over 17-åringens innsats allerede etter han gikk videre fra andre runde. Han tror at Ruud kan vinne hele turneringen.

- Jeg blir bare mer og mer imponert over hvordan dette utvikler seg. Men det er jo slikt at når du vinner kamper på dette nivået, så kan du like godt vinne hele turneringen. En ting er å vinne en match eller to, men å stå ut en hel turnering så tidlig, det pleier ikke en 17-åring å gjøre, sier Francke.

Han mener at man nå må begynne å snakke om Ruud som en av de største talentene bak verdenseliten.

- Vi har noen talenter som ligger like bak Federer og Djorkovic og de gutta der. Når jeg ser at Casper Ruud går til finalen her, da må vi absolutt begynne å snakke om han som en av de virkelige unge og lovende rett bak der igjen. Og det er ganske rått altså, sier Francke.

- Snakker om en som har vært med lenge

Francke er imponert over at tennistalentet har klart å spille så jevnt gjennom hele turneringen. I semifinalen kom han tilbake etter å ha tapt første sett, og vant de to siste. Han tror at det mentale har mye å si for suksessen i Sevilla.

- Han sier jo selv at han slår de andre på det mentale, det er ting du vanligvis ikke hører fra en junior. Han snakker som en som har vært der en stund. Han viser styrke i jevne og lange kamper, mot folk som er topp 100. Det er en stor norsk idrettsprestasjon, sier Francke.

Han skal selv kommentere finalen i US Open i kveld, men innrømmer at Ruuds prestasjoner gjør Challengerturneringen litt mer spennende-

- Det er faktisk mest spennende å følge med Casper, og det tror jeg det norske folket gjør også. Vi nordmenn liker jo best når en nordmann gjør det bra, sier Francke.

Han tror at Ruud vil ta et kraftig byks opp på rankingen, uansett hvordan det går i kveld. Kanskje så mye som 150 plasser oppover.